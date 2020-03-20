بسبب "كورونا".. الشرطة الجزائرية تعتقل عروسين وتأمر بإرسال المدعوين للحجر الصحي





ذكرت وسائل إعلام جزائرية، إن قوات الشرطة أفسدت عقد قران في مدينة عنابة شرق البلاد، بسبب الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، وإعلان حالة الطوارئ .





فيما أشارت تقارير إعلامية جزائرية، إلي نقل جميع الأشخاص والعروسين إلى الحجر الصحى بعد تلقى الشرطة إخطار من سكان محليين بضرورة التصدى لحفل الزفاف، الذى يمكن أن يتحول لكارثة تنشر الوباء في المدينة.





هذا وأعلنت الجزائر، عن غلق قاعات الأفراح تطبيقا لتدابير وقائية اتخذتها السلطات الجزائرية في الأيام الأخيرة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.





وتظهر مقاطع فيديو انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي عناصر من الشرطة الجزائرية يضعون كمامات أمام قاعة للحفلات، فيما أجلت مركبات عدة تابعة لجهاز الحماية المدنية المدعوين.





وسجلت الجزائر، تسع وفيات جراء فيروس "كوفيد- 19" حتى اليوم، من أصل 90 حالة مؤكدة، بحسب وزارة الصحة الجزائرية.





وأعلنت الجزائر مساء الخميس أنها اتخذت تدابير جديدة لتطويق انتشار الوباء، ما يشمل خصوصا إغلاق المقاهي والمطاعم في المدن الكبرى اعتبارا من الأحد الماضى.





كانت السلطات الجزائرية أغلقت في الأيام الأخيرة أماكن التجمعات بينها قاعات الحفلات، كما منعت أى تظاهرات وعلقت حركة الملاحة الجوية والبحرية الدولية.





وترتدي حفلات الزفاف أهمية كبيرة فى الحياة العائلية والاجتماعية فى بلدان المغرب العربى وتنفق العائلات أموالا طائلة عليها.



