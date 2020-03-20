Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. تعرف على الوثيقة السرية التى تسلمتها مصر لمحاربة كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 04:02 م
Advertisements
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
أحمد القاسم
Advertisements
كشفت تقارير صحفية، خلال الساعات الأخيرة، عن تسلم مصر وثيقة سرية من الصين لمحاربة فيروس كورونا الذي انتشر في عدد من دول العالم، وذلك خلال زيارة وزيرة الصحة للصين الفترة الماضية بناءً على تعليمات القيادة السياسية.

في بداية مارس، توجهت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد إلى الصين والزيارة لاقت ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي حول أهميتها وتوقيتها، مؤكدين أن وقتها سيكون لها نتائج على المستوى البعيد.

وفي 6 مارس عادت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إلى مطار القاهرة الدولي عائدة من جمهورية الصين الشعبية بعد رحلة استمرت ما يقرب من الأسبوع، حملت فيها الوزيرة رسالة تضامن من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى جمهورية الصين الشعبية وسلمت هدية مصر للشعب الصيني من المستلزمات الوقائية.

وجاءت الزيارة في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين، متضمنة تبادل الخبرات والبيانات مع سلطات الصحة في الصين، لتعزيز سبل التعاون في مكافحة فيروس الكورونا المستجد "كوفيد – 19".

وبالفعل بدأت تظهر تلك النتائج المترتبة للزيارة على أرض الواقع، حيث أهدت الصين وزيرة الصحة نسخة من الوثيقة السادسة؛ لمواجهة فيروس كورونا والتى تتضمن خلاصة خطط الصين فى احتواء الأزمة والوصول بحد الإصابات إلى الصفر، بجانب أكثر من 1000 كاشف عن الفيروس.

وفيما يلي تكشف "الفجر" أبرز المعلومات عن الوثيقة السرية التى تسلمتها مصر لمحاربة كورونا: 

1.الوثيقة الصينية السادسة تضمن تعريفا محددا للمرض وآليات الوقاية منه والتعامل مع الحالات المشتبه فيها والتعامل فى الحجر الصحى.


2. تشمل البرتوكولات العلاجية التى تستطيع إنقاذ المرضى فضلا عن البناء الخططى لإدارة الأزمة داخل المستشفيات والمعامل والعودة إلى الوضع الطبيعى بالوصول للإصابات إلى الصفر.

3.تتضمن 6 محاور مهمة تتعلق بالتعرف على الفيروس، والمحور الثانى الوقاية الشخصية، والثالث الوقاية المنزلية، والرابع العودة للمدرسة، والخامس التعامل اليومى فى المؤسسات والسادس العلاج من الأعراض.

4.تعكف وزارة الصحة حاليًا على دراسة المحاور الـــ 6 للوثيقة الصينية من خلال الخبراء فى القطاعات الطبية المختلفة للخروج بآليات تنفيذ مناسبة للوضع الصحى فى مصر خاصة فى ظل الإصابات المنخفضة مقارنة بالصين وقتها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة وثيقة كورونا هالة زايد وزيرة الصحة هالة زايد مصر فيروس كورونا علاج كورونا الوثيقة السرية اخر الاخبار اخبار

أخبار تهمك

عاجل.. تعرف على الوثيقة السرية التى تسلمتها مصر لمحاربة كورونا

منذ 17 دقيقة

برشلونة يحسم صفقة جديدة

منذ 39 دقيقة

عاجل.. وزير التعليم يعلن إلغاء الامتحانات لهذه الصفوف

منذ حوالي 18 ساعة

رغم انتهاء الشتاء.. "الأرصاد": أمطار بهذه المناطق أول أيام الربيع

منذ حوالي 6 ساعات

"الصحة" تزف خبرًا سارًا بشأن فيروس كورونا بمصر

منذ حوالي 15 ساعة

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لمحمود الخطيب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل | أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

منذ ساعتين و 9 دقيقة

"الصحة": إجراء تحليل "كورونا" للحالات التي يظهر عليها الأعراض فقط

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الأهلي يصدم الزمالك ويطالبهم بتقديم عرض رسمي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. عقوبات جديدة ضد كهربا وعاشور بسبب السوبر المصري

منذ حوالي 22 ساعة

"الأوقاف" لـ كبار السن: لا تذهبوا للمساجد في صلاة الجمعة

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. فيروس كورونا صناعة دولة أوروبية واللقاح سيظهر قريبا (فيديو ومستندات)

منذ ساعة

شوبير يكشف آخر مفاوضات الأهلي مع رباعي الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن تطورات قرار لجنة الإستئناف بتقليص عقوبة كهربا وعاشور

منذ حوالي 11 ساعة

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن آخر أيام فصل الشتاء

منذ يوم

السيناريو الثاني.. "الصحة" تعلن مفاجأة بشأن كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

فيروس كورونا.. وزيرة الصحة: نوفر الدعم الطبي للجالية الصينية

وزيرة الصحة تطمئن المصريين: "لا يوجد فيروس كورونا في بلادنا"

القنصل الصيني: مساعدة مصر لمواجهة "كورونا" دليل على قوة العلاقات

وزيرة الصحة: إجراءات الصين الوقائية تحمى البشرية من كورونا

تعرف على الهدية التي أرسلها "السيسي" للصين

زيارة وزيرة الصحة وإضاءة المعابد باللون الأحمر.. إجراءات الدولة المصرية للتضامن مع الصين ضد "كورونا"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:10 م

عاجل | أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لمحمود الخطيب

10:48 ص

عاجل.. تعرف على الوثيقة السرية التى تسلمتها مصر لمحاربة كورونا

04:02 م

مفاجأة.. فيروس كورونا صناعة دولة أوروبية واللقاح سيظهر قريبا (فيديو ومستندات)

03:18 م

السيناريو الثاني.. "الصحة" تعلن مفاجأة بشأن كورونا

09:34 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status