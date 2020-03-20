عاجل.. تعرف على الوثيقة السرية التى تسلمتها مصر لمحاربة كورونا

كشفت تقارير صحفية، خلال الساعات الأخيرة، عن تسلم مصر وثيقة سرية من الصين لمحاربة فيروس كورونا الذي انتشر في عدد من دول العالم، وذلك خلال زيارة وزيرة الصحة للصين الفترة الماضية بناءً على تعليمات القيادة السياسية.





في بداية مارس، توجهت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد إلى الصين والزيارة لاقت ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي حول أهميتها وتوقيتها، مؤكدين أن وقتها سيكون لها نتائج على المستوى البعيد.





وفي 6 مارس عادت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إلى مطار القاهرة الدولي عائدة من جمهورية الصين الشعبية بعد رحلة استمرت ما يقرب من الأسبوع، حملت فيها الوزيرة رسالة تضامن من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى جمهورية الصين الشعبية وسلمت هدية مصر للشعب الصيني من المستلزمات الوقائية.





وجاءت الزيارة في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين، متضمنة تبادل الخبرات والبيانات مع سلطات الصحة في الصين، لتعزيز سبل التعاون في مكافحة فيروس الكورونا المستجد "كوفيد – 19".





وبالفعل بدأت تظهر تلك النتائج المترتبة للزيارة على أرض الواقع، حيث أهدت الصين وزيرة الصحة نسخة من الوثيقة السادسة؛ لمواجهة فيروس كورونا والتى تتضمن خلاصة خطط الصين فى احتواء الأزمة والوصول بحد الإصابات إلى الصفر، بجانب أكثر من 1000 كاشف عن الفيروس.





وفيما يلي تكشف "الفجر" أبرز المعلومات عن الوثيقة السرية التى تسلمتها مصر لمحاربة كورونا:





1.الوثيقة الصينية السادسة تضمن تعريفا محددا للمرض وآليات الوقاية منه والتعامل مع الحالات المشتبه فيها والتعامل فى الحجر الصحى.









2. تشمل البرتوكولات العلاجية التى تستطيع إنقاذ المرضى فضلا عن البناء الخططى لإدارة الأزمة داخل المستشفيات والمعامل والعودة إلى الوضع الطبيعى بالوصول للإصابات إلى الصفر.





3.تتضمن 6 محاور مهمة تتعلق بالتعرف على الفيروس، والمحور الثانى الوقاية الشخصية، والثالث الوقاية المنزلية، والرابع العودة للمدرسة، والخامس التعامل اليومى فى المؤسسات والسادس العلاج من الأعراض.





4.تعكف وزارة الصحة حاليًا على دراسة المحاور الـــ 6 للوثيقة الصينية من خلال الخبراء فى القطاعات الطبية المختلفة للخروج بآليات تنفيذ مناسبة للوضع الصحى فى مصر خاصة فى ظل الإصابات المنخفضة مقارنة بالصين وقتها.



