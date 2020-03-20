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رئيس غرفة السياحة بالأقصر: لن نسرح العمالة.. والأجانب يفضلون مصر

الجمعة 20/مارس/2020 - 03:59 م
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الأقصر
الأقصر
حسام زيدان
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قال محمد عثمان، رئيس غرفة تنشيط السياحة الثقافية بمدينة الأقصر: إن عمليات التطهير والتعقيم بدأت منذ أمس الخميس في جميع الفنادق والمراكب العائمة بالأقصر، والعمالة على المراكب ستظل مقيمة طوال 14 يومًا، ولن ترجع إلى منازلها للحد من انتشار فيرس كورونا المستجد. 

وأضاف "عثمان" في تصريحات إلى "الفجر"، أن العمالة في الفنادق ستعود إلى منازلها، وسيتم متابعتها صحيًا من المنزل، من خلال قوائم تم إبلاع وزارة الصحة بها. 

وأشار إلى أن نحو 400 أسرة أجنبية من جنسيات مختلفة إنجليز وأمريكان وسويسريين وغيرها من الجنسيات فضلت البقاء في مصر وإكمال أجازة الصيف بها، حيث أنهم متواجدين من قبل بداية الأزمة وشعروا بالاطمئنان من الإجراءات المتبعة. 

وأكد "عثمان" أنه تم الاتفاق بين الشركات السياحية في عموم مصر، على عدم تسريح أو الاستغناء عن أي موظف أو سائق أو تخفيض رواتب. 

وأكد أن الحركة السياحية متوقفة الآن، إلا أن السياحة المصرية سستعافى بمجرد مرور أزمة كورونا بسلام. 

وشددت ورازة السياحة والآثار على جميع العاملين في المكاتب التابعة للوزارة وللهيئة بالمطار الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية واستخدام القفازات والكمامات وخاصة في التعامل مع السائحين والجمهور، كما حرصت على لقاء السائحين للاطمئنان على إجراءات سفرهم قبل مغادرتهم مطار القاهرة.

ويأتي ذلك في ضوء حرص الوزارة علي صحة وسلامة السائحين والعاملين بقطاع السياحة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19)، وفي ظل التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة هذا الفيروس بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

كما أطلقت الوزارة حملة توعية حيث قامت بطباعة 1000 بوستر تتضمن الإرشادات الوقائية التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا، لافته إلى أنه تم وضعها أمام بوابات دخول جميع المتاحف والمواقع الأثرية والسياحية.

تأتي تلك الحملة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان في إطار حرص الوزارة على سلامة العاملين والزائرين المصرين والأجانب للمتاحف والمواقع الأثرية والسياحية في أنحاء الجمهورية، للتوعية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19)، وفي ظل التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس.

كما تم توزيع أدوات وقاية وتعقيم "قفازات وكمامات ومواد مطهرة" على موظفي التذاكر والأمن بمنطقة أهرامات الجيزة، والمتحف المصري بالتحرير، وقلعة صلاح الدين، ومنطقة آثار سقارة، كمرحلة أولى على أن يتم توزيعها على باقي المناطق تباعًا.

كما تم تطهير وتعقيم المباني الإدارية الخاصة بالوزارة في العباسية والجيزة والزمالك، وتطبيق توصيات وزارة الصحة والسكان بتنظيف الأسطح والأماكن بشكل دوري خلال اليوم لضمان سلامة الزائرين والعاملين، بالإضافة إلى توزيع القفازات والكمامات والمواد المطهرة على الموظفين المتعاملين مع الجمهور.
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