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السر وراء تمسك ريال مدريد بالتعاقد مع رحيم سترلينج

الجمعة 20/مارس/2020 - 03:56 م
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رحيم سترلينج
رحيم سترلينج
الفجر الرياضي
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كشفت بعض التقارير الصحفية الإيطالية، عن السر وراء تمسك نادي ريال مدريد، بالتعاقد مع مهاجم مانشستر سيتي النجم الإنجليزي رحيم سترلينج.

وأبدى زيدان إعجابه بقدرات رحيم سترلينج كلاعب كرة، ولذلك سيبذل رئيس الملكي قصارى جهده لإبرام الصفقة دوفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية. 

وأضافت الصحيفةإن بيريز رئيس الملكي يريد استغلالسترلينج كفرصة تسويقية مميزة، حيث إن المهاجم الانجليزي لديه عدد كبير من الجماهير.


وتابعت أن هذا سيساعد ريال مدريد على تحقيق دخل كبير من الإعلانات وتسويق صورة سترلينج وبيع قميصه، كما سبق وأن حدث مع كريستيانو رونالدو وخاميس رودريجيز.

ومن جانبه يذكر أن عقد رحيم سترلينج مع مانشستر سيتي يمتد حتى صيف 2023، ولكن اللاعب قد يفكر في الرحيل بسبب منع فريقه من المشاركة أوروبيًا لموسمين.
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