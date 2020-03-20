Mother's Day | اعرف موعد الاحتفال به وأحدث افكار هدايا عيد الام واجمل عبارات التهنئة للأمهات 2020

Mother's Day | اعرف موعد الاحتفال به وأحدث ا فكار هدايا عيد الام واجمل عبارات التهنئة للأمهات 2020





تصدر Mother's Day لعام 2020، اليوم الجمعة الموافق 20/3/2020، تريند محرك بحث جوجل، للاحتفال بالأمهات في عيدهن، وتحتفل العديد من الدول العربية بعيد الام Mother's Day سنويًا، وذلك نظرًا لجهودها وتضحياتها تجاه أبنائها، وتعتبر هذه المناسبة جزء بسيط جدًا للتعبير عن حبنا لها.





ونقدم لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، خلال السطور التالية موعد Mother's Day وا حدث ا فكار هدايا عيد الام واجمل عبارات التهنئة للأمهات 2020، ونساعدكم بمقترحاتنا لأجمل الهدايا المناسبة للأم في عيدها .





موعد عيد الام Mother’s Day لعام 2020

عادةً مواعيد الاحتفال بمناسبة عيد الام Mother’s Day تختلف من دولة لأخرى، فيحتفل العالم العربي بداية فصل الربيع أي يوم 21 مارس والذي يصادف غدًا يوم السبت.





أفكار هدايا عيد الام Mother’s Day لعام 2020

تتجه جميع المحلات تزامنًا مع هذه المناسبة المميزة لتقديم أفكار مميزة للاحتفال بالأم Mother’s Day في عيدها، منها عروض الخصم أو الهدايا المبتكرة للأمهات، ونقدم لكم بعض الاقتراحات الرائعة لهدايا عيد الأم، كالتالي:





- المجوهرات أو الذهب.

- مجموعة عناية بالبشرة.

- أواني منزلية.

- ساعة يدوية.

- اكسسوارات للمنزل.

- اطقم سفرة.

- ملابس.

- رحلة عمرة.

- جلسة استرخاء في منتجع.

- ملابس/ سكارفات / حجابات.

- عطور أو بخور.

- مفرش سرير.

- سجادة صلاة.

- سبحة.

- شنطة.

- هاتف ذكي.

- أجهزة منزلية للمطبخ.

- باقة ورد.





عبارات تهنئة بعيد الام Mother’s Day لعام 2020

- أهديك ذهب أنتِ أغلى، أهديك ورد أنتِ أحلى بهديك عمري وعليكِ ما يغلى، كل عام وأنت بخير.





- لا يكفي عيد الأم بأن أعبر لكِ بالشكر عن كل ما قدمته لي في حياتي وكل شيء تفعلينه من أجل بقائنا.





- عيد أم سعيد، أنتِ امرأة مميزة في حياتي، أحبك دائمًا.





- أمي حبك عن جميع الناس غير، أبعث لكِ أجمل تهاني مع أجمل طير، ينغم لكِ ويقول لكِ كل عام وأنت بألف خير يا من بوجودك بيننا دائمًا يعم الخير.





- كل عيد وأنتِ يا أمي بخير، وكل سنة أنتِ يا أمي جنة في قلبي، أنتِ من تحركين جسدي، أنتِ أملي وروحي ونور قلبي، أمي يا شمعة حياتي.





- باقة ورد من حديقة قلبي، انثرها بين كفيك وأقول لك أحبك يا أمي.





- يا من رقص قلبي في يومك، وركضت روحي لجنبك وطار إحساسي بحبك، وكل حواسي تُهنيكِ، كل عام وأنتِ بألف خير يا أمي.





- أروع القلوب قلبك وأجمل الكلام همسك وأحلى ما في حياتي أنك أمي.



