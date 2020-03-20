عاجل.. الأردن يعلن حظر التجول اعتبارًا من الغد

أعلن أمجد العضايلة وزير الدولة لشؤون الإعلام فى الحكومة الأردنية ، اليوم الجمعة، عن أمر الدفاع رقم 2 بحظر تنقل الإشخاص وتجوالهم في جميع أنحاء المملكة من صباح يوم غد السبت.





وقال العضايلة في مؤتمر صحفي اليوم: أعلنا فيما سبق قراراً بالتأكيد على عدم الخروج من المنزل إلّا للضرورة القصوى، بهدف حمايتهم والحفاظ على سلامتهم.





وأضاف وزير الدولة لشؤون الإعلام فى الحكومة الأردنية، بأنه يحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة، وذلك ابتداء من الساعة السابعة صباحاً من يوم السبت الموافق 21/3/2020 وحتى أشعار آخر.





وأكد بأن جميع المحلات ستغلق في مناطق المملكة كافة وسيتم الإعلان صباح يوم الثلاثاء الموافق 24/3/2020 عن أوقات محددة تسمح للمواطنين من قضاء حوائجهم الضرورية وبالألية التي ستعلن في حينه.





وقال يستثنى من الحظر الأشخاص المصرح لهم من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع، الذين تقتضي طبيعة عملهم أدامة المرافق العامة.





أما فيما يتعلق بالحالات الطبية الطارئة فقال فيتوجب على المواطنين إبلاغ الأمن العام/الدفاع المدني ليقوموا باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحتهم وسلامتهم.





وأكد الوزير العضاية، بأنه يعاقب كل من يخالف أحكام أمر الدفاع هذا والبلاغات الصادرة عن رئيس الوزراء ووزير الدفاع بمقتضاه، بالحبس الفوري مدة لا تزيد عن سنة.



