تعرف على أول مصري مصاب بكورونا في ألمانيا

أعلن علاء ثابت، رئيس الجالية المصرية في ألمانيا، اليوم الجمعة، إصابة أول مصري في برلين، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وقال "ثابت" في تصريحات صحفية: إن المواطن يبلغ 30 عاما، قدم إلى ألمانيا للعلاج منذ 6 أشهر، حيث كان يعاني من مشكلات في القلب وضيق في التنفس.





وأضاف أن المصاب كان من المقرر مغادرته المستشفى التي يعالج فيها، هذا الأسبوع، و قبل مغادرته وفقا للمعلومات التي حصلنا عليها من والده أجرى الأطباء الكشف عليه، وتبين أنه أصيب بفيروس كورونا داخل المستشفى".





وتابع أن هناك تساؤلات حول طريقة انتقال الإصابة له، إذا كان عن طريق طواقم التمريض أو عن طريق أحد المرضى، لم يتضح ذلك بعد".





وأكد أن هذه أول حالة والحالة الوحيدة بين أبناء الجالية المصرية.



