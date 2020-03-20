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تعرف على أول مصري مصاب بكورونا في ألمانيا

الجمعة 20/مارس/2020 - 03:44 م
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كورونا
كورونا
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أعلن علاء ثابت، رئيس الجالية المصرية في ألمانيا، اليوم الجمعة، إصابة أول مصري في برلين، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال "ثابت" في تصريحات صحفية: إن المواطن يبلغ 30 عاما، قدم إلى ألمانيا للعلاج منذ 6 أشهر، حيث كان يعاني من مشكلات في القلب وضيق في التنفس.

وأضاف أن المصاب كان من المقرر مغادرته المستشفى التي يعالج فيها، هذا الأسبوع، وقبل مغادرته وفقا للمعلومات التي حصلنا عليها من والده أجرى الأطباء الكشف عليه، وتبين أنه أصيب بفيروس كورونا داخل المستشفى".

وتابع أن هناك تساؤلات حول طريقة انتقال الإصابة له، إذا كان عن طريق طواقم التمريض أو عن طريق أحد المرضى، لم يتضح ذلك بعد".

وأكد أن هذه أول حالة والحالة الوحيدة بين أبناء الجالية المصرية.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 42 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن تسجيل 46 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل 4 حالات لأجانب قادمين من الخارج من جنسيات مختلفة و42 مصريين من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا.

وأوضح أن ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاَ الي تسجيل حالة وفاة جديدة لمصري يبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، توفي بمستشفى العزل.

وأكد أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس هو 256 حالة من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و7حالات وفاة.

ونوه بعدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ الإجراءات الوقائية كافة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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