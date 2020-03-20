برشلونة يحسم صفقة جديدة

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة نجح في حسم صفقة جديدة، اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن الفريق الكتالوني تعاقد مع موهوب برازيلي جديد.

وذكرت صحيفة "سبورت" فإن برشلونة اتفق مع نادي ساوباولو، لضم اللاعب جوستافو مايا، مقابل مبلغ 5 ملايين يورو.

ويبلغ جوستافو مايا من العمر 19 عاماً، وهو يلعب كمهاجم صريح، ويتمتع بمهارات مميزة، وحاسة تهديفية عالية.

ومن المتوقع أن ينضم اللاعب لبرشلونة في الصيف، وقد يقوم النادي في البداية، بإعارته لساوباولو، أو إلى أندية أخرى في أوروبا، أو اللعب مع فريق برشلونة الرديف.