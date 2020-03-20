حملات شعبية لتعقيم وتطهير الشوارع بالإسكندرية (صور)

نظم عدد من الشباب وسط الإسكندرية ، بالتعاون مع مديرية الشئون الاجتماعية، حملة لتطهير وتعقيم عدد من المساجد والمحلات والمواقف والشوارع الرئيسية، وذلك في إطار التكاتف والتعاون بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني للتصدي لفيروس كورونا المستجد.





وشملت الحملة تطهير وتعقيم مجموعة من المساجد في منطقة بحري، ومحطة مصر ومحرم بك، وبعض أتوبيسات النقل العام في منطقة محطة مصر، موقف ميكروباصات محطة مصر للمواصلات الداخلية، وقسم شرطة محرم بك، وعدد من المقاهي والمحلات التجارية.





وقال شريف محمود، أحد الشباب المشاركين، إنه قام مجموعة من الأهالي من المتطوعين ببدء حملة تطهير المساجد والشوارع الرئيسية وجميع الأماكن الحيوية مع المتابعه المستمرة وتكرار هذا التطهير كل بضعة أيام.





وذكر محمد حمزة، أحد المشاركين ومدير المؤسسة، أن الحملة قامت لليوم الثاني على التوالي أيضًا بتطهير وتعقيم الشوارع الرئيسية بداية من محطة مصر، وشارع النبي دانيال حتى شارع الرصافة في منطقة محرم بك، بمسافة إجمالية قدرها ٥ كيلو متر.





وأضاف حمزة، أنه تم الاتفاق مع وكيل وزارة التضامن الاجتماعي إمام فوزي، على تعقيم دور رعاية الأطفال سواء للأصحاء أو ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى أن فرق التطهير مجهزة بالكامل بالمعدات اللازمة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمساعدة الجهات المعنية في جهودها للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وشدد على أهمية الدور الخدمي والمجتمعي الذي تقدمه مؤسسات المجتمع المدني، كنوع من أنواع المسؤولية الوطنية والمجتمعية لمساعدة أجهزة الدولة في التصدي لهذا الفيروس.





وفي سياق متصل، دشن أساتذة كلية الطب بجامعة الإسكندرية مبادرة لاستقبال استشارات المواطنين في كافة التخصصات والإجابة على تساؤلاتهم حتى لا يضطروا للخروج من المنزل، وذلك من خلال تدشين صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لاستقبال كافة التساؤلات.





ولاقت المبادرة إقبالا كبيرا من الأطباء للمشاركة في المبادرة ايمانا بدورهم لمساعدة الدولة المصرية في الحد من انتشار فيروس كورونا وعدم نزول المواطنين من المنازل.



