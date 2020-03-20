"الأخذ بالأسباب الظاهرة والباطنة".. موضوع صلاة الجمعة ببني سويف

"حاذوا بين المناكب وسدوا الخُلل".. لأول مرة في تاريخ مسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف، لا يسمع المصلون هذا الحديث النبوي الشريف من الإمام.

وكما حرصت إدارة المسجد على تعقيم وتنظيف المسجد من الداخل بالمطهرات والمنظفات المطلوبة في مثل تلك الحالات ورش المطهرات على رواد المسجد قبل الدخول كما تم غلق دورات مياه المسجد على مدار اليوم.

وكما حرصت إدارة المسجد على تعقيم وتنظيف المسجد من الداخل بالمطهرات والمنظفات المطلوبة في مثل تلك الحالات ورش المطهرات على رواد المسجد قبل الدخول كما تم غلق دورات مياه المسجد على مدار اليوم.

وشهدت ساحة المسجد مسافات متباعدة بين المصلين بعضهم البعض أثناء سماع الخطبة وأثناء الصلاة، والتي كان موضوعها "الأخذ بالأسباب الظاهرة والباطنة".

وشهدت ساحة المسجد مسافات متباعدة بين المصلين بعضهم البعض أثناء سماع الخطبة وأثناء الصلاة، والتي كان موضوعها "الأخذ بالأسباب الظاهرة والباطنة".

وشهدت خطبة الجمعة اليوم، حضور الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف وألقاها الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، بحضور المستشار أحمد عبدالجواد، رئيس مجلس إدارة المسجد ووجيه عبدالرازق، رئيس المدينة.

وشهدت خطبة الجمعة اليوم، حضور الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف وألقاها الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، بحضور المستشار أحمد عبدالجواد، رئيس مجلس إدارة المسجد ووجيه عبدالرازق، رئيس المدينة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الخميس، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 42 حالة.





وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن تسجيل 46 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل 4 حالات لأجانب قادمين من الخارج من جنسيات مختلفة و42 مصريين من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاَ إلى تسجيل حالة وفاة جديدة لمصري يبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، توفي بمستشفى العزل.





وأكد أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر متحدث الوزارة، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس هو 256 حالة من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و7حالات وفاة.





وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



