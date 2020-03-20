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تعرف على نصائح علا رشدي للوقاية من فيروس كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 03:45 م
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بوابة الفجر
رشا عادل
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شاركت الفنانة علا رشدي، جمهورها بمقطع فيديو جديد لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ووجهت خلال الفيديو مجموعة كبيرة من النصائح لمتابعيها للوقاية من فيروس كورونا.



وعلقت علا، على مقطع الفيديو قائلة:"ورنا مهم وكبير!اللي مطلوب مننا سهل وبسيط، ولو قدرنا ننفذه هنساعد بشكل كبير في محاربة وباء بيهدد العالم كله".

وأضافت:"خليك في البيت وابعد عن أي تجمع ماتنزلش من بيتك غير للضرورة القصوى اغسل ايدك بإستمرار وحافظ على نضافتك الشخصية ما تساعدش على إنتشار العدوى".


وتابعت:"اقرا أكتر عن المرض من مصادر موثوق -ما تساعدش في نشر الإشاعات اتأكد من أي معلومة أو خبر قبل مشاركته مع حد تاني".



ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"ربنا يطمنك زي ما بطمنينا يا قلبي" وأضاف آخر"مرسي يا علا على الكلام الهادئ ده"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"ربنا يحفظك ويحفظ ولادك".


يذكر أن علا رشدي، تواصل تصوير مسلسل "و نحب تاني ليه"، الذي تشارك به خلال رمضان القادم، ويشارك في بطولتة الفنانة ياسمين عبد العزيز وسوسن بدر وكريم فهمي وشريف منير وبدرية طلبة.
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وقاية من كورونا

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