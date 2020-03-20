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اتحاد الكرة يُجهز خطاب لإرساله للأندية من أجل إختبار كشف كورونا على اللاعبين

الجمعة 20/مارس/2020 - 03:21 م
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بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى بتجهيز خطاب من أجل إرساله للأندية لتوقيع كشف فيروس كورونا المستجد على اللاعبين خلال الفترة القادمة.

ويسعي بذلك اتحاد الكرة المصري للإطمئنان على حالة اللاعبين وسلامتهم قبل إستئناف المسابقة.

وكانت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم أصدرت قرارات بخصوص الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كالأتى :


1)اتباع كافة التعليمات والإجراءات الوقائية الصادرة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية .

2)الزام الهيئات الرياضية ( الأندية / مراكز شباب ) التابعة للاتحاد والمنتخبات القومية وفروع الاتحاد باتباع الإجراءات الوقائية التالية :

1)تطهير غرف خلع ملابس اللاعبين والحكام وغرف الاجتماعات والمؤتمرات قبل موعد المباريات والمنافسات الرياضية باستخدام المطهرات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية .

2)توفير حقيبة عناية شخصية لكل لاعب وكل افراد الأجهزة الفنيه والإدارية تحتوى على (  هاند جيل مطهر ـــ  مناديل مبللة مطهرة، صابونة خاصة  )  للاستخدام الشخصى لكل فرد .

3) توفير وتعميم البروشورات والمطويات الخاصة بالتوعية من فيروس كروونا  والمعتمدة من وزارة الصحة  ( مرفق المطويات ) .

4)التوصية بعد الملامسة او المصافحة بين اللاعبين والحكام وافراد الأجهزة الفنية والإدارية  قبل وبعد المباريات  وعند الاحتفال بتسجيل الأهداف.

5)تعليق كافة المؤتمرات والتجمعات للفرق واستمرار عدم دخول الجماهير للمباريات لحين اشعار اخر .

6)تعليق كافة  المهرجانات الرياضية الخاصة بالبراعم  والاكاديميات المسجلة بالاتحاد او الفروع وإبلاغ جميع فروع الاتحاد بذلك فورا  لحين اشعار اخر .

7)تكليف منسق طبى من اللجنة الطبية بالاتحاد لمتابعة تنفيذ كل الإجراءات الوقائية قبل وبعد المباريات الرسمية  التي يتم تنظيمها من خلال لجنة المسابقات بالاتحاد .

8)انشاء غرفة عمليات طبية بالاتحاد على مدار الساعة للمتابعة مع الأجهزة بالمنتخبات والأندية والفروع الرياضية .
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