"مرور بورسعيد" يواصل تطهير وتعقيم السيارات بالشوارع

استمرت إدارة مرور بورسعيد، اليوم الجمعة، تنفيذ إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث أطلقت حملة لرش وتعقيم السيارات بشوارع المحافظة، وذلك بناء على تعليمات اللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية، وتحت إشراف العميد محمد بصلة مدير إدارة مرور بورسعيد، والمقدم حسن السخري، رئيس مباحث المرور.





وشارك الأفراد والجنود والضباط بالإدارة، في حملة تطهير وتعقيم للسيارات خاصة الأجرة منها والتي يتعامل معها عدد كبير من المواطنين يوميا.





وأشاد الأهالي، بالمبادرة وجهود مديرية أمن بورسعيد في تعقيم وتطهير السيارات والمنشآت.





وفي سياق متصل، ناشدت محافظة بورسعيد المواطنين، بالابتعاد عن التجمعات كأحد أهم الإجراءات الوقائية في الفترة الحالية، ومراعاة قواعد الحفاظ على الصحة العامة التي تنفذها الدولة في مختلف المصالح والميادين خلال هذه الفترة كإجراءات احترازية.



