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"مرور بورسعيد" يواصل تطهير وتعقيم السيارات بالشوارع

الجمعة 20/مارس/2020 - 03:21 م
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بوابة الفجر
محمد عزام
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استمرت إدارة مرور بورسعيد، اليوم الجمعة، تنفيذ إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث أطلقت حملة لرش وتعقيم السيارات بشوارع المحافظة، وذلك بناء على تعليمات اللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية، وتحت إشراف العميد محمد بصلة مدير إدارة مرور بورسعيد، والمقدم حسن السخري، رئيس مباحث المرور. 

وشارك الأفراد والجنود والضباط بالإدارة، في حملة تطهير وتعقيم للسيارات خاصة الأجرة منها والتي يتعامل معها عدد كبير من المواطنين يوميا. 

وأشاد الأهالي، بالمبادرة وجهود مديرية أمن بورسعيد في تعقيم وتطهير السيارات والمنشآت. 

وفي سياق متصل، ناشدت محافظة بورسعيد المواطنين، بالابتعاد عن التجمعات كأحد أهم الإجراءات الوقائية في الفترة الحالية، ومراعاة قواعد الحفاظ على الصحة العامة التي تنفذها الدولة في مختلف المصالح والميادين خلال هذه الفترة كإجراءات احترازية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الخميس، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 42 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن تسجيل 46 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل 4 حالات لأجانب قادمين من الخارج من جنسيات مختلفة و42 مصريين من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاَ إلى تسجيل حالة وفاة جديدة لمصري يبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، توفي بمستشفى العزل.

وأكد أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر متحدث الوزارة، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس هو 256 حالة من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و7حالات وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

"مرور بورسعيد" يواصل تطهير وتعقيم السيارات بالشوارع
"مرور بورسعيد" يواصل تطهير وتعقيم السيارات بالشوارع
"مرور بورسعيد" يواصل تطهير وتعقيم السيارات بالشوارع
"مرور بورسعيد" يواصل تطهير وتعقيم السيارات بالشوارع
"مرور بورسعيد" يواصل تطهير وتعقيم السيارات بالشوارع
"مرور بورسعيد" يواصل تطهير وتعقيم السيارات بالشوارع
"مرور بورسعيد" يواصل تطهير وتعقيم السيارات بالشوارع
"مرور بورسعيد" يواصل تطهير وتعقيم السيارات بالشوارع
"مرور بورسعيد" يواصل تطهير وتعقيم السيارات بالشوارع
"مرور بورسعيد" يواصل تطهير وتعقيم السيارات بالشوارع
"مرور بورسعيد" يواصل تطهير وتعقيم السيارات بالشوارع
"مرور بورسعيد" يواصل تطهير وتعقيم السيارات بالشوارع
"مرور بورسعيد" يواصل تطهير وتعقيم السيارات بالشوارع
"مرور بورسعيد" يواصل تطهير وتعقيم السيارات بالشوارع
"مرور بورسعيد" يواصل تطهير وتعقيم السيارات بالشوارع
"مرور بورسعيد" يواصل تطهير وتعقيم السيارات بالشوارع
"مرور بورسعيد" يواصل تطهير وتعقيم السيارات بالشوارع
"مرور بورسعيد" يواصل تطهير وتعقيم السيارات بالشوارع
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