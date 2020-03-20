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إقبال ضعيف على زيارات شارع المعز اليوم الجمعة "صور"

الجمعة 20/مارس/2020 - 03:15 م
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الشارع
الشارع
حسام زيدان
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حصلت بوابة الفجر الإلكترونية، على عدد من اللقطات لمنطقة آثار شارع المعز لدين الله الفاطمي، صباح اليوم الجمعة، حيث يشهد الشارع ضعفا في عدد الزوار، على غير العادة في أيام العطلات الرسمية. 

ومن ناحيته قال شريف فوزي، المنسق العام لشارع المعز لدين الله الفاطمي: إن الشارع كان يشهد يوم الجمعة والسبت زوار بالآلاف، وفي مجموعات ضخمة، سواء مصريين أو أجانب. 

وأضاف أن الزيارة اليوم وصلت لأقل معدل وهو ما لم يحدث من قبل، وأشاد بوعي المصريين، حيث أن الدعوات التي انطلقت بالتوصية بمكوث المواطنين في منازلهم وجدت صدى كبير وهو ما انعكس اليوم على الزيارة. 

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارين أمس الخميس، وذلك على هامش الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وتضمن القرار الأول، تحديد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداءً من الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحًا بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31 - 3 - 2020.

وتضمن القرار الثاني في مادته الأولى: "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم ‪3132020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة‪.

‎وأشار القرار في مادته الثانية، إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية، مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها، ‎ونص القرار في مادته الثالثة، على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ومن ناحيتها شددت ورازة السياحة والآثار على جميع العاملين في المكاتب التابعة للوزارة وللهيئة بالمطار الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية واستخدام القفازات والكمامات وخاصة في التعامل مع السائحين والجمهور، كما حرصت على لقاء السائحين للاطمئنان على إجراءات سفرهم قبل مغادرتهم مطار القاهرة.

ويأتي ذلك في ضوء حرص الوزارة علي صحة وسلامة السائحين والعاملين بقطاع السياحة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19)، وفي ظل التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة هذا الفيروس بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

كما أطلقت الوزارة حملة توعية حيث قامت بطباعة 1000 بوستر تتضمن الإرشادات الوقائية التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا، لافته إلى أنه تم وضعها أمام بوابات دخول جميع المتاحف والمواقع الأثرية والسياحية.

تأتي تلك الحملة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان في إطار حرص الوزارة على سلامة العاملين والزائرين المصرين والأجانب للمتاحف والمواقع الأثرية والسياحية في أنحاء الجمهورية، للتوعية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19)، وفي ظل التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس.

كما تم توزيع أدوات وقاية وتعقيم "قفازات وكمامات ومواد مطهرة" على موظفي التذاكر والأمن بمنطقة أهرامات الجيزة، والمتحف المصري بالتحرير، وقلعة صلاح الدين، ومنطقة آثار سقارة، كمرحلة أولى على أن يتم توزيعها على باقي المناطق تباعًا.

كما تم تطهير وتعقيم المباني الإدارية الخاصة بالوزارة في العباسية والجيزة والزمالك، وتطبيق توصيات وزارة الصحة والسكان بتنظيف الأسطح والأماكن بشكل دوري خلال اليوم لضمان سلامة الزائرين والعاملين، بالإضافة إلى توزيع القفازات والكمامات والمواد المطهرة على الموظفين المتعاملين مع الجمهور.
إقبال ضعيف على زيارات شارع المعز اليوم الجمعة "صور"
إقبال ضعيف على زيارات شارع المعز اليوم الجمعة "صور"
إقبال ضعيف على زيارات شارع المعز اليوم الجمعة "صور"
إقبال ضعيف على زيارات شارع المعز اليوم الجمعة "صور"
إقبال ضعيف على زيارات شارع المعز اليوم الجمعة "صور"
إقبال ضعيف على زيارات شارع المعز اليوم الجمعة "صور"
إقبال ضعيف على زيارات شارع المعز اليوم الجمعة "صور"
إقبال ضعيف على زيارات شارع المعز اليوم الجمعة "صور"
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