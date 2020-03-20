تونس: تسجيل 15 إصابة جديدة بفيرس كورونا





أعلنت السلطات التونسية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 15 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين في البلاد إلى 54 شخصا.





وأعلنت نصاف بن علية، المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، عن تسجيل الحالات الجديدة بعد صدور نتائج 79 تحليلا مخبريا.





وقالت إن الإصابات تعود إلى 36 حالة قدمت من الخارج و18 حالة محلية.





وتتوزع الحالات كآلاتي:





13 في ولاية أريانة

2 في ولاية القيروان

1 في ولاية قفصة تماثلت للشفاء

3 في ولاية المهدية

17 في ولاية تونس

2 في ولاية بنزرت

4 في ولاية تطاوين

4 في ولاية سوسة

3 في ولاية المنستير

2 في ولاية بن عروس

1 في ولاية مدنين

1 في ولاية نابل

1 في ولاية صفاقس





وكان مسؤول تونسي بمجال الصحة، قد قال في تصريح لوكالة "رويترز" يوم الخميس، إنه تم تسجيل أول وفاة في البلاد بفيروس كورونا المستجد.





وأفادت وسائل إعلام تونسية بأن حالة الوفاة تم تسجيلها في مستشفى سوسة، وتعود لامرأة عادت من تركيا.



