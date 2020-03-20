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نجم الوداد البيضاوي على طاولة الزمالك
الجمعة 20/مارس/2020 - 03:14 م
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الفجر الرياضي
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تلقى مسئولو الزمالك ترشيحًا للتعاقد مع
وليد الكرتي لاعب فريق الوداد المغربي لضمه في الموسم المقبل وتدعيم الخط الأمامي.
وجاء نجاح تجربة الثنائي أشرف بن شرقي ومحمد
أوناجم لاعبا فريق الوداد السابقين ونجوم الزمالك حاليًا ليشجع الإدارة للتفكير في
ضم وليد الكرتي الذي يقدم مستويات مميزة.
ونجح الكرتي في لفت الأنظار إليه من قبل وسبق ودخل
الأهلي في خط المفاوضات معه خلال الموسم الماضي لكن الصفقة لم تكتمل.
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