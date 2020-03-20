تطهير المقرات الأمنية في الشرقية "صور"

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، واللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، صباح اليوم الجمعة، تنفيذ أعمال التطهير بإدارة قوات الأمن بمدينة الزقازيق، والأمن العام، والأمن الوطني، ومديرية أمن الشرقية، والإدارات الأمنية المختلفة بالمحافظة.





وقامت فرق مديرية الشئون الصحية بإدارة مكافحة ناقلات الأمراض بتطهير جميع الأسطح، وغرف إقامة المجندين، والمكاتب الإدارية، وباقي الغرف الأخري، وأماكن التجمعات، وتم الرش بالكلور بالنسب المحددة طبقًا لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.





وقدم وكيل الوزارة بعض الإرشادات والتوعية والتثقيف الصحي للمجندين، وتم تدريبهم علي القيام بأعمال التطهير اليومية لأماكن العمل.





وأوضح الدكتور هشام مسعود، أن هذه الإجراءات الإحترازية تأتي ضمن خطة الدولة الوقائية في ظل الظروف الراهنة، للحفاظ على المواطنين، لتجنب انتشار العدوى من الفيروسات، وخاصة فيروس كورونا المستجد.



