Advertisements
Advertisements
Advertisements

تطهير المقرات الأمنية في الشرقية "صور"

الجمعة 20/مارس/2020 - 03:12 م
Advertisements
الحملة
الحملة
سمر السيد
Advertisements
تابع الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، واللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، صباح اليوم الجمعة، تنفيذ أعمال التطهير بإدارة قوات الأمن بمدينة الزقازيق، والأمن العام، والأمن الوطني، ومديرية أمن الشرقية، والإدارات الأمنية المختلفة بالمحافظة.

وقامت فرق مديرية الشئون الصحية بإدارة مكافحة ناقلات الأمراض بتطهير جميع الأسطح، وغرف إقامة المجندين، والمكاتب الإدارية، وباقي الغرف الأخري، وأماكن التجمعات، وتم الرش بالكلور بالنسب المحددة طبقًا لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وقدم وكيل الوزارة بعض الإرشادات والتوعية والتثقيف الصحي للمجندين، وتم تدريبهم علي القيام بأعمال التطهير اليومية لأماكن العمل.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، أن هذه الإجراءات الإحترازية تأتي ضمن خطة الدولة الوقائية في ظل الظروف الراهنة، للحفاظ على المواطنين، لتجنب انتشار العدوى من الفيروسات، وخاصة فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 42 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن تسجيل 46 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل 4 حالات لأجانب قادمين من الخارج من جنسيات مختلفة و42 مصريين من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا.

وأوضح أن ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاَ الي تسجيل حالة وفاة جديدة لمصري يبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، توفي بمستشفى العزل.

وأكد أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس هو 256 حالة من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و7حالات وفاة.

ونوه بعدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ الإجراءات الوقائية كافة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
تطهير المقرات الأمنية في الشرقية "صور"
تطهير المقرات الأمنية في الشرقية "صور"
تطهير المقرات الأمنية في الشرقية "صور"
تطهير المقرات الأمنية في الشرقية "صور"
تطهير المقرات الأمنية في الشرقية "صور"
تطهير المقرات الأمنية في الشرقية "صور"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر كورونا صحة عالمية الاجراءات الوقائية الإجراءات الاحترازية احترازي

أخبار تهمك

شوبير يكشف آخر مفاوضات الأهلي مع رباعي الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يعلن إلغاء الامتحانات لهذه الصفوف

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل | أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

منذ ساعتين و 7 دقيقة

"الصحة": إجراء تحليل "كورونا" للحالات التي يظهر عليها الأعراض فقط

منذ حوالي 13 ساعة

الكشف عن تطورات قرار لجنة الإستئناف بتقليص عقوبة كهربا وعاشور

منذ حوالي 11 ساعة

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن آخر أيام فصل الشتاء

منذ يوم

"الأوقاف" لـ كبار السن: لا تذهبوا للمساجد في صلاة الجمعة

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الأهلي يصدم الزمالك ويطالبهم بتقديم عرض رسمي

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة" تزف خبرًا سارًا بشأن فيروس كورونا بمصر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تعرف على الوثيقة السرية التى تسلمتها مصر لمحاربة كورونا

منذ 14 دقيقة

عاجل.. عقوبات جديدة ضد كهربا وعاشور بسبب السوبر المصري

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة.. فيروس كورونا صناعة دولة أوروبية واللقاح سيظهر قريبا (فيديو ومستندات)

منذ ساعة

السيناريو الثاني.. "الصحة" تعلن مفاجأة بشأن كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لمحمود الخطيب

منذ حوالي 5 ساعات

رغم انتهاء الشتاء.. "الأرصاد": أمطار بهذه المناطق أول أيام الربيع

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يحسم صفقة جديدة

منذ 37 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:10 م

عاجل | أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لمحمود الخطيب

10:48 ص

مفاجأة.. فيروس كورونا صناعة دولة أوروبية واللقاح سيظهر قريبا (فيديو ومستندات)

03:18 م

عاجل.. تعرف على الوثيقة السرية التى تسلمتها مصر لمحاربة كورونا

04:02 م

السيناريو الثاني.. "الصحة" تعلن مفاجأة بشأن كورونا

09:34 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status