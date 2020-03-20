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نجمي بايرن ميونخ ينضمان لحملة لمواجهة كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 03:09 م
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بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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قرر نجمي فريق بايرن ميونخ الألماني، جوشوا كيميتش وليون جرويتسكا، الإنضمام للحملة الخيرية "WeKickCorona"، لمواجهة كارثة فيروس كورونا، الذي يجتاح قارة أوروبا حالياً.

وذكرت صحيفة "بولين نيوز" الألمانية، أن النجمان الدوليان قررا التبرع بمبلغ مليون يورو للجميعة، التي من شأنها التبرع لجميع الجهات المعنية التي تكافح الفيروس القاتل في ألمانيا.

وأوضحت الصحيفة، أن المؤسسة الجديدة من شأنها توجيه التبرعات للمستشفيات والمؤسسات الطبية والجمعيات الخيرية ومنظمات المجمتع المدني التي تواجه الفيروس.

وعلق جرويتسكا قائلاً: "نعم نستطيع هزيمة كورونا معاً، نريد مساعدة الجميع في ألمانيا لمحاربة تلك الكارثة، وتستطيع تلك المؤسسة تقديم يد العون".

وقال كيميتش: "كل فرد بمقدوره تقديم المساعدة، سواء بشكل صغير أو بشكل كبير، يجب أن يتحد الجميع الآن على مستوى الأفراد والهيئات لمواجهة تلك الكارثة".

وكان الإتحاد الألماني لكرة القدم قد قرر توقيف مسابقة الدوري الألماني لكرة القدم حتى يوم 4 أبريل القادم، بعد ظهور حالات إصابة بين أندية الدوري الألماني "البوندزليجا".
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