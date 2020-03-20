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أسماء أبو اليزيد تنضم لأسرة "الحارث" مع أحمد الفيشاوي

الجمعة 20/مارس/2020 - 03:13 م
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تعاقدت النجمة أسماء أبو اليزيد،  لتنضم لأسرة فيلم "الحارث" إلى جانب النجوم أحمد الفيشاوي وياسمين رئيس وأسماء جلال وعلى الطيب وعمرو عبدالجليل.

ويتضمن الفيلم عنصر الأثارة والتشويق، كما أنه سيستعين في صناعته بخبرات من هوليود، وبدأ التصوير منذ عدة أسابيع وجاري تصويره حتى الآن.


في سياق آخر يشار إلى أن آخر أعمال أسماء أبو اليزيد مسلسل "الآنسة فرح" وهو مأخوذ من المسلسل الأمريكي "Jane the virgin" ومقرر عرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى واخراج أحمد الجندى ومقرر عرضه فى بداية الموسم الشتوى.

المسلسل تدور أحداثه حول "فرح" التى تجسد دورها أسماء أبو اليزيد والتى تعمل جرسونة فى أوتيل مع استكمال دراستها بنفس الوقت وتمر بحادث يغير مجرى حياتها بينما تجسد رانيا يوسف دور والدتها خلال الأحداث والتى تظهر كسيدة تزوجت مبكراً وانجبت ابنتها وهذا السبب وراء فارق العمر القليل بينهما.
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