تونس تسجل 54 حالة مؤكدة بعد اكتشاف 15 إصابة جديدة بفيروس 'كورونا'

أعلنت الدكتورة نصاف بن علية المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، اليوم الجمعة 20 مارس 2020 خلال لقاء إعلامي إلتأم بمقرّ وزارة الصحة، عن تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس 'كورونا المستجدّ' في تونس، بعد صدور نتائج 79 تحليلا مخبريّا.





وقد أسفرت نتائج التحاليل، عن 15 نتيجة إيجابيّة ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، 54 حالة مؤكدة (36 حالة مستوردة، 18 حالة محلية).





وتتوزع الحالات، كالآتي :





(13) حالة في ولاية أريانة 8 حالات منها مستوردة إضافة إلى 5 حالات عدوى محلية.

(02) حالة في ولاية القيروان إحداها مستوردة إضافة إلى حالة عدوى محليّة.

(01) حالة مستوردة واحدة في ولاية قفصة تماثلت للشفاء.

(03) حالة في ولاية المهدية إحداها مستوردة إضافة إلى حالتي عدوى محلية.

(17) حالة في ولاية تونس 11 حالة منها مستوردة إضافة إلى 6 حالات عدوى محلية.

(02) حالة في ولاية بنزرت إحداها مستوردة (غادرت تونس) إضافة إلى حالة عدوى محليّة.

(4) حالة في ولاية تطاوين 3 حالات منها مستوردة إضافة إلى حالة عدوى محليّة.

(4) حالة في ولاية سوسة مستوردة.

(3) حالة في ولاية المنستير 2 حالات منها مستوردة إضافة إلى حالة عدوى محليّة.

(2) حالة في ولاية بن عروس واحدة منها مستوردة إضافة إلى حالة عدوى محليّة.

(1) حالة في ولاية مدنين مستوردة.

(1) حالة في ولاية نابل مستوردة.

(1) حالة في ولاية صفاقس مستوردة.





كما تعلم وزارة الصحة أنّه في إطار المتابعة الحينيّة للحالات المشبوهة، وقع إلى حدّ هذا اليوم إخضاع 11006 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 3439 منهم أتمّوا فترة المراقبة الصحيّة.