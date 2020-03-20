وزير الداخلية يهنئ السيسي ورئيس الوزراء وشيخ الأزهر بذكرى الإسراء والمعراج

بعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج.





وجاء في نص البقية: " يطيب لي وهيئة الشرطة ونحن نستقبل ذكرى الإسراء والمعراج أن نبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهاني سائلين المولى عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد إننا لنستلهم من احتفالنا السنوى بتلك الذكرى العطرة المُثل والقيم الرفيعة في الصمود والتضحية في سبيل بلوغ مرتجيات رسالة سامية وكيف يكون الثواب والإحتفاء جزاءً للمخلصين والمثابرين لإعلاء كلمة الحق ونصرته والعلو فوق معاول الهدم وإزهاق الباطل ودحضه حفظكم الله لمصر سيادة الرئيس وحفظ مصر بكم وسدد على طريق الحق والعدل خطاكم للمزيد من التقدم والرخاء والازدهار إنه نعم المولى ونعم النصير وكل عام وسيادتكم بخير".





وكما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب جاء بها: " بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج يُسعدني أن أعرب لسيادتكم والسادة الوكلاء وأعضاء مجلس النواب عن أصدق التهاني مقرونةً بأطيب الأماني بالنجاح راجيًا المولى جلت قدرته لمسيرة مجلسكم الموقر بدوام التوفيق والسداد لأداء دوره الوطني الفعال في تهيئة المناخ الداعم لبلوغ مسيرة الوطن لطموحات الشعب المصرى العظيم حفظ الله مصر واحةً للخيرِ والأمان وكل عام وسيادتكم بخير".





وكما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جاء بها: " بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لي وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج مع صادق تمنياتنا بدوام التوفيق والسداد لقد اختص المولى عز وجل رسوله الكريم – صلى الله عليه وسلم – بهذه الرحلة المقدسة تَسريةً عنه ورفعةً لمقامه الشريف، ونحن إذ نحتفي بتلك الذكرى العطرة لنبتهل إليه جل في علاه أن يُعيد هذه الأيام الطيبة ومصر والأمة العربية والإسلامية في آمان ورفعة وازدهار.. وكل عام وسيادتكم بخير".





وأيضًا بعث الوزير، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر جاء بها: " بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة أن نعرب لشخصكم الكريم ولهيئة الأزهر الموقرة عن خالص الأمنيات الطيبة بمناسبة الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج إن معجزة الإسراء والمعراج جاءت لتفتح أبواب السماء بالرحمة وتقُدم درسًا عظيمًا فى تمييز الحق عن الباطل وهي رحلة تنوعت فيها صور العطاء والإيمان وجسدت نُبلَ رسالةِ الإسلام للبشرية جمعاء.. حفظ الله مصر واحةً للخـيرِ والأمان وأبقى أزهــرنا الشــريف دومًا منارة تهدى الإنسانية لقيم السماحة والوسطية والإعتدال.. وكل عام وفضيلتكم بخير".





وبعث وزير الداخلية، برقية تهنئة لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة "وزير الأوقاف" جاء بها: " يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بموفور الصحة والتوفيق راجين من العلي القدير أن يبارك جهودكم المستنيرة في بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة وأن يعيد عليكم هذه الذكرى العطرة، ومصر والأمة الإسلامية والعربية في رفعة ورخاء وكل عام وسيادتكم بخير".





وكما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام المفتي جاء بها: " يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بموفور الصحة وسديد القول، مبتهلين للمولى عز وجل أن يبارك جهودكم المستنيرة في بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة التي لا تعرف إفراطًا ولا تُقر تفريطًا وكل عام وسيادتكم بخير".



