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بسبب "كورونا".. بريطانيا تدعو الأطباء المتقاعدين بالعودة للخدمة الوطنية

الجمعة 20/مارس/2020 - 02:40 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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تعتزم السلطات البريطانية، إرسال أكثر من 65 ألف خطاب لأطباء، وممرضين متقاعدين، لمطالبتهم بالعودة للخدمة الوطنية لمد يد العون لمكافحة فيروس كورونا الجديد.

وأوضحت مصادر رسمية، اليوم الجمعة، أن المتقاعدين ضروريين لتعزيز الرعاية الصحية في ظل تزايد  الإصابات بفيروس كورونا في المملكة المتحدة، الذي تسبب حتى الآن في وفاة 137 شخصاً، وفي إصابة 3269 آخرين.

وطلبت الوزيرة الأولى في اسكتلندا، نيكولا ستورجون عبر تويتر، من الذين تركوا مهنة الطب في  السنوات الثلاث الماضية، أن يفكروا في العودة إلى العمل لمكافحة الفيروس.

ومن جانبه، حذر وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، من استمرار الفيروس في الانتشار في جميع أنحاء البلاد إذا استمر الناس في التجمع.

وقال الوزير في تصريحات لإذاعة محلية: "إذا بقيت في المنزل، ستنقذ أرواحاً. أعرف بالطبع أن هذا الفيروس خطر أكبر على كبار السن، ولكن ليس حصرياً، هناك بعض الشبان يعانون منه أيضاً".

وأضاف "كلما زاد عدد الذين يخرجون ويتجمعون، كلما زاد انتشار الفيروس، وبالتالي سيتعين علينا الإبقاء على إجراءات الاحتواء لفترة اطول".

وطلبت الحكومة البريطانية من شعبها تجنب التواصل مع الآخرين ما لم يكن ذلك "ضرورياً" والامتناع عن الذهاب إلى الحانات، والمقاهي، والنوادي.

ولايزال هذا الإجراء مجرد توصية، ولم يتقرر حتى الآن فرض عقوبات على الذين لا يلتزمون بتدابير وقف انتشار الفيروس.

وتجنبت الحكومة البريطاني الإغلاق الإجباري للمتاجر، لكنها أمرت بإغلاق المدارس، وطلبت من السكان العمل من المنزل، وتجنب السفر، ما لم يكن ذلك ضرورياً.

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