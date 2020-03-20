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شديد البرودة وأمطار.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت 21/3/2020

الجمعة 20/مارس/2020 - 02:56 م
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بوابة الفجر
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قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيانها الصادر عبر موقعها الإلكتروني، إن حالة الطقس غدًا السبت الموافق الـ21 من مالرس الجاري، يبتخللها اضطراب ما بين الرياح والبرودة والشبورة.

حالة الطقس غدًا السبت

وتتوقع الأرصاد أن يكون الطقس في القاهرة الكبرى بارد نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح خفيفة إلى معتدلة ، فيما سيكون في الوجه البحرى باردا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح خفيفة الى معتدلة.
 
شديد البرودة

وتابعت الهيئة: "وعلى السواحل الشمالية الغربية سيكون باردا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح خفيفة الى معتدلة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء سيكون باردا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وأمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح خفيفة الى معتدلة".

حالة الطقس ودرجات الحرارة بسيناء

وكشفت الأرصاد الجوية، عن أن الطقس فى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر سيكون لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وفي شمال الصعيد: مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح خفيفة الى معتدلة، وفي جنوب الصعيد: لطيف نهارا شديد البرودة ليلا والرياح خفيفة الى معتدلة.

البجر الأحمر وارتفاع الأمواج

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط فمن المتوقع أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الاحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.، حسبما قالت الأرصاد.

درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت على محافظات ومدن جمهورية مصر العربية:

القاهرة   10   18  

الإسكندرية 12 18

شبين الكوم 10 17

طنطا     10   17

دمنهور   11 18   

بلطيم      12 17

مطروح     10 17

السلوم      10 18

سيوة       07 18

بورسعيد   12 17

دمياط     12 17

الزقازيق   10 17

الاسماعيلية 09 18

السويس    11 17

العريش    09 16

رفح        09 15

رأس سدر 12 18

نخل       06 16
 
نويبع     15 21

شرم الشيخ   14 21

الغردقة      13 22

مرسى علم   15 22

الفيوم        09 19

بنى سويف  09 19

المنيا       07   20

قنا      10  22

الأقصر 11  23

أسوان   14  24  

أبوسمبل 14  26

شلاتين 18 26

حلايب 20 24

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