نائب محافظ الدقهلية يقود حملة لتطهير الشوارع والمساجد ضد كورونا

تشهد شوارع مدينة المنصورة، اليوم الجمعة، حملات مكثفة لتطهير الشوارع والمستشفيات والمساجد الكائنة بنطاق الحي، بناءًا على توجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بتكثيف الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وقاد الحملة، هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، ويرافقه بالإنابة عن اللواء حسام لبيب محمد، رئيس حي غرب المنصورة، الدكتور مصطفى عنان، نائب رئيس الحي، والفريق المعاون.





واستهدفت حملة التطهير شارع عبد السلام عارف، شارع الترعة بالمساجد المتواجدة بنطاقة، ومستشفى الأمراض الصدرية، ومنطقة 6 أكتوبر والمساجد المتواجدة بنطاقة، وشارع سامية الجمل.





وشدد نائب محافظ الدقهلية، على تكثيف حملات التطهير بكافة الأماكن المتواجدة بنطاق الحي، بحيث تشمل كافة وسائل النقل الجماعي والمواقف الرئيسية والفرعية، وكافة الشوارع الرئيسية والجانبية بنطاق الحي.



