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نائب محافظ الدقهلية يقود حملة لتطهير الشوارع والمساجد ضد كورونا
الجمعة 20/مارس/2020 - 02:44 م
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تشهد شوارع مدينة المنصورة، اليوم الجمعة، حملات مكثفة لتطهير الشوارع والمستشفيات والمساجد الكائنة بنطاق الحي، بناءًا على توجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بتكثيف الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وقاد الحملة، هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، ويرافقه بالإنابة عن اللواء حسام لبيب محمد، رئيس حي غرب المنصورة، الدكتور مصطفى عنان، نائب رئيس الحي، والفريق المعاون.
واستهدفت حملة التطهير شارع عبد السلام عارف، شارع الترعة بالمساجد المتواجدة بنطاقة، ومستشفى الأمراض الصدرية، ومنطقة 6 أكتوبر والمساجد المتواجدة بنطاقة، وشارع سامية الجمل.
وشدد نائب محافظ الدقهلية، على تكثيف حملات التطهير بكافة الأماكن المتواجدة بنطاق الحي، بحيث تشمل كافة وسائل النقل الجماعي والمواقف الرئيسية والفرعية، وكافة الشوارع الرئيسية والجانبية بنطاق الحي.
وأوضح أن ذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير بيئة صحية آمنة في ضوء تحذيرات وتوصيات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التي من شأنها التصدي ومنع انتشار عدوي فيروس كرونا بين تجمعات المواطنين.
وعلى صعيد آخر، أصدر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، في إطار الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا قرارا لصالح المرأة التي ترعى أحد أبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإجازات استثنائية للموظفين والعمال ذوي الاحتياجات الخاصة.
وجاء القرار تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تخفيض أعداد العاملين بالجهاز الإداري بالدولة في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في كافة مواقع العمل بالمحافظات والدواوين الحكومية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال بهدف مجابهة فيروس كورونا.
وتضمن القرار التصريح بإجازة استثنائية للعاملة والموظفة التي تراعي أحد أبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة ويزيد عمرة على 12 سنة ميلادية.
كما يتضمن قرار المحافظ التصريح بإجازة استثنائية للعامل والموظف من ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك مدة سريان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 الصادر في هذا الشأن.
وقد أوضح محافظ الدقهلية أن الأحكام التي يتضمنها قرار المحافظة تسري على العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات والهيئات الفرعية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأشار المحافظ إلى أن القرار يستثني العاملين بجهات النقل والإسعاف والمستشفيات وخدمات المياة والصرف الصحي والكهرباء.
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