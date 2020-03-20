المدير الفني لكفر الشيخ لـ "الفجر الرياضي": سنتأهل للممتاز "ب" دون دورة ترقي

يعد عبد الفتاح عبد الرزاق المدير الفني الحالي لفريق كفر الشيخ من المدربين الذين نجحوا في وضع بصمة كبيرة هذا الموسم، بالقسم الثالث، بعدما أستطاع أن يقود كفر الشيخ للتأهل إلى دورة الترقي.



عن السيرة الذاتية، للمدير الفني، ومشواره في الملاعب، وأهم الصعوبات في الموسم الحالي، رأية في توقف النشاط الرياضي، وحظوظ كفر الشيخ في التأهل للممتاز "ب" .. فتح "عبد الفتاح عبد الرزاق" قلبه لـ "الفجر الرياضي" في الحوار التالي :



ماهي السيرة الذاتيه لك كلاعب ومدرب؟



بدأت لاعباً في ناشئين كفر الشيخ ولعبت للفريق الاول في سن ١٨عام ولعبت للعديد من الأندية في الدوري الممتاز والقسم الثاني مثل الاسماعيلي ومنتخب السويس وحصلت علي هدّاف الدوري، ومع المقاولون وحصلت علي المركز الرابع في الدوري ووصلت لنهائي كأس مصر ولعبت للمنصوره وشاركت في البطولة الافريقية أبطال الكأس ولعبت للشرقية والكروم ودمياط والشرقية للدخان وأختتمت مشواري في كفر الشيخ وشاركت مع منتخب مصر العسكري موسم ٩٥/٩٦

ومنتخب مصر الاول تحت قيادة محسن صالح.



أما كمدرب توليت دريب فريق ٢١سنه في فريق حرس الحدود لمدة خمس سنوات وحصلت فيها علي بطولة الجمهوريه ٤ مرّات، وقمت بتدريب فرق سيدي سالم، بلطيم، دسوق، بلطيم، ثم كفر الشيخ منذ بداية الموسم الحالي، وصعدنا للترقي.



ماذا يمثل لك صعود كفر الشيخ للترقي قبل نهاية الموسم؟



صعود كفر الشيخ عن هذه المجموعه كان من المفترض أن يكون الصعود من فتره ولكن هناك اشياء غير طبيعية كانت تحدث منها صغط المباريات حيث لعبت ٤ مباريات في ١٠ أيام حيث فزت علي صيد المحله في كأس مصر، ثم تعادلت مع الحامول علي ملعبه وفزت علي فريق غزل المحلة علي أرضه ووسط جماهيره في كأس مصر ثم الخساره من سمنود، ولعبنا ١٣مباراة في الدور الاول تعادلنا في مباراة وحيده، وخسرنا في مباراة وحققت الفوز في ١١ جولة .



ماهي أصعب مباراة لك خلال هذا الموسم؟



مباراة سبورتنج كاسل علي ملعبه تلقيت هزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدف وكان ظروف المباراة غريبة حيث لازمنا عدم التوفيق وأضاعنا العديد من الفرص السهلة لترتد الهجمات بهدف في مرمانا وحدثت بعض الاصابات خلال المباراة بالاضافة لحالة طرد واعتبرت أن عامل التوفيق ليس معنا في هذه المباراة.



مادور اللاعبين الخبره مع الفريق؟



سياسة فط بداية فترة الاعداد هو بناء فريق جديد لكفر الشيخ وقمت بالاستغناء عن معظم الفريق الذي هبط للقسم الثالث وبدءت اتجه للاعبين الصغار من أجل بناء فريق يعطي لكفر الشيخ سنوات مقبلة ولكن كان يجب ان يكون هناك خليط من الشباب والخبره من أجل تحقيق الهدف وبالفعل تعاقدنا مع وليد الحصري وهو هداف القسم الثاني والثالث ولعب لاندية عديدة في الدوري الممتاز، وتعاقدنا مع سعيد مراد ابن كفر الشيخ ولاعب المصري وبلدية المحلة وتم الابقاء علي المدافع أحمد إبراهيم لاعب الرجاء.



ما رايك في توقف النشاط؟



توقف النشاط الان بسبب ظروف قهرية موجوده في العالم كله ولكن خلال أسبوعين ستكون الاوضاع أصبحت أفضل وسيعود النشاط



ومن خلال الحوار، أؤكد أنه لن يكون هناك دورة ترقي وأن الـ ١٢فريق أوائل المجموعات سيصعدون للممتاز "ب| مباشرة لأنه ليس من العقل أن نحوض ٢٦مباراة ونقوم بصرف مبالغ كبيرة وفي حالة خسارة مباراة في دورة الترقي ولا نسطتيع الصعود وقتها، فهذا قمة الظلم وعدم تكافؤ.



مارأيك في تطبيق دوري المحترفين؟



نظام فاشل وليس مع تطبيقه لعدة أسباب منها عدم توافر الدعم الذي سيقدم للفرق المتنافسة من الاعداد والسفر مسافات طويلة والملاعب الجاهزة للمباريات ووجود جماهير، والاهم الذي ينادي بتطبيق دوري المحترفين عي اللجنة الخماسية (المؤقتة) وهل يجوز أن تقوم لجنة مؤقتة بوضع نظام وسياسات لاتحاد قادم ومنتخب من قبل الجمعية العمومية هي لجنة تيسير أعمال مش وضع شكل مسابقة.



ما دور مجلس إدارة وجماهير كفر الشيخ خلال مشوار الفريق؟



مجلس إدارة كفر الشيخ مان داعما للفريق وخاصة عضو المجلس ضياء العلماوي الذي وقف بشده معانا وراهن الجميع وذلل كل العقبات أمامنا من أجل الصعود وكذلك عضو المجلس مجدي الزواوي الذي لم يتركنا لخظة واحدة.



أما جمهور كفر الشيخ فهو السند وقت الشدة وبشكرهم جميعا لتحملهم السفر وراء الفريق في كل مكان، وهم سبب رئيسي في الصعود للترقي.

