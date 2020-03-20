1190 أسرة حصيلة تحدي الخير بين نجوم الفن والرياضة في اليوم الأول

"الفجر الفني"

أحمد فهمي

هشام ماجد

شيكو

كما تفاعل شيكو، مع هذا التحدي، من خلال نشر مقطع فيديو جديد له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وتكفل خمسين أسرة، وتحدى الفنانة هنا الزاهد وأحمد السعدني ورانيا يوسف وعمرو يوسف.





أمير طعيمة



وقبل أمير طعيمة، تحدي هشام ماجد، من خلال نشر مقطع فيديو جديد له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وتكفل بخمسين أسرة، وتحدى الفنانة أنغام ومحمد حماقي وأحمد حسن ومحمد صلاح وعمرو يوسف.



أحمد رزق



وكذلك قبل أحمد رزق، تحدي أحمد السعدني، حيث نشر مقطع فيديو جديد له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وتكفل بخمسين أسرة، وتحدى الفنان أحمد السقا وغادة عادل وأحمد عز وصلاح عبدالله.



عمرو يوسف



وقبل عمرو يوسف، تحدي شيكو وأمير طعيمه، حيث نشر مقطع فيديو جديد له، على حسابه الشخصي، عبر موقع بتادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وتكفل ب100 أسرة، وتحدى الفنان أمير كراراه وتامر حسني وأصالة ويسرا وهند صبري وأحمد حسام ميدو.



تامر حسني



وشارك تامر حسني، في هذا التحدي، من خلال نشر مقطع فيديو جديد له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وتكفل ب400 أسرة، وتحدى أحمد ابو هشيمه وعمرو اديب وأحمد السقا.



أحمد السقا



وتفاعل أحمد السقا، من خلال نشر مقطع فيديو جديد له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وتكفل ب70 أسرة، وتحدى الفنانة شيرين عبد الوهاب وعمرو دياب وغادة عبد الرازق.



أمير كرارة



ورد أمير كراره، من خلال نشر مقطع فيديو جديد له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، على تحدي عمرو يوسف، وتكفل ب100 أسرة، وتحدى الفنانة إسعاد يونس وأحمد حلمي وشريف إكرامي.



هنا الزاهد



وقبلت الفنانة هنا زاهد، تحدي الفنان شيكو لها، جيث نشرت مقطع فيديو جديد لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع بتادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وتكفلت بخمسين أسرة، وتحدت الفنانة روبي وسلمى أبو ضيف وويزو.



سلمى أبو ضيف



وردت سلمى أبو ضيف، على هذا التحدي، من خلال نشرت مقطع فيديو جديد لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وتكفلت بعدد من الاسر التي تستطيع التكفل بها، وتحدت الفنانة شيرين رضا ومحمد حفظي وأحمد حاتم وهند صبري.



منى زكي



وشاركت الفنانة منى زكي، حيث نشرت مقطع فيديو جديد لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع بتادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وتكفلت بسبعين أسرة، وتحدت الفنان أحمد حلمي وكريم عبد العزيز ومنة شلبي.



أحمد داود



و قبل أحمد داود، تحدي أحمد السعدني، من خلال نشر مقطع فيديو جديد له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وتكفل بخمسين أسرة، وتحدى الفنانة أمينة خليل وآسر ياسين ومحمد ممدوح وغادة عادل ودينا الشربيني ونيللي كريم وأمير كراره وشريف منير ومحمد ممدوح وحسام غالي.



أحمد السعدني



وشارك الفنان أحمد السعدني، في هذا التحدي، حيث نشر مقطع فيديو جديد له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وتكفل ب خمسين أسرة، وتحدى محمد امام وعلاء الشربيني وأحمد رزق وأحمد داود.



شريف رمزي



وشارك الفنان شريف رمزي، في تحدي فعل الخير، حيث نشر مقطع فيديو جديد له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وتكفل بعدد من الاسر، وتحدى المخرج رامي امام ومحمد امام وأكرم حسني ونيللي كريم.

في إطار حب الخير تجمع عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع لمساعدة أهالي مصر بسبب تفشي فيروس كورونا في مختلف بلدان مصر وتوقف العديد من الاسر عن العمل خوفًا من انتقال الفيروس له ولاسرته، فتكفل عدد كبير من الفنانين بهذ الأسر وبلغ عدد الأسر التي تكفلوا بها 1190.ورصد، ابرز الفنانين الذين شاركوا في هذا العمل الخيري، منهم الفنان أحمد فهمي، وأحمد رزق، وهنا الزاهد، وأمير كراره، وشيكو، وهشام ماجد، وتامر حسني، وأمير طعيمة، ومنى زكي وعدد كبير من النجوم.شارك الفنان أحمد فهمي، الذي تحداه لاعب كورة القدم محمود تريزجيه، في هذا التحدي الذي أطلق سعد سمير، حيث نشر مقطع فيديو جديد له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وتكفل بخمسين أسرة، وتحدى أكرم حسني وأحمد عز وهشام ماجد وعلي ربيع وكريم عبد العزيز وشيكو. وأحمد السعدني، وعمرو يوسف، وأحمد السقا، وسلمى أبو ضيف.ورد هشام ماجد، على تحدي أحمد فهمي، من خلال نشر مقطع فيديو جديد له، على حسابه الشخصي، عبر موقع بتادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وتكفل 50 أسرة، وتحدى الفنانة دنيا سمير غانم وياسمين عبد العزيز وأحمد السبكي وبيومي فؤاد وحسن الرداد وأحمد حلمي وأمير طعيمه.