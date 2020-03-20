صندوق مكافحة الإدمان يكرم الأمهات المتطوعات

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي؛ عن تكريم أمهات المتطوعين لدى الصندوق ممن قاموا بتنفيذ المبادرات التوعوية حول خطورة تعاطي المخدرات على مدار عام في كافة محافظات الجمهورية، وذلك تحت رعاية نيفين القباج الوزيرة ورئيس مجلس إدارة الصندوق.





وأوضح، أنه نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد سيتم إعلان أسماء الأمهات المكرمات إلكترونيا عن طريق صفحة الصندوق على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" والتي يصل عدد المتابعين لها إلى ما يقرب من 2 مليون متابع، منهم أكثر من 86% من الشباب، وذلك تجنبا لأي تجمعات وكإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وجاء تكريم الصندوق لأمهات المتطوعين هذا العام تحت شعار "أمي يا ملاكي" ضمن أعياد الأم، تقديرا لجهودهم وإيمانهم برسالة الصندوق وتشجيعهم المستمر لأبنائهم المتطوعين لدى الصندوق، خاصة وأنه يوجد لدى الصندوق ما يقرب من 29 ألف متطوع على مستوى الجمهورية ويقومون بتنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج التوعية حول خطورة تعاطي المخدرات للعديد من الفئات، وتم اختيار 5 أمهات لأفضل 5 متطوعين من كل محافظة على مستوى الجمهورية لتكريمهم نظرا لاجتياز أبنائهم المتطوعين البرامج التوعوية بمهارة كبيرة وأن من ضمن شروط الاختيار، هو أن يكون المتطوع شارك بنسبة لا تقل عن 90% من أنشطة الصندوق ومشهود له بحسن السلوك والخلق وأن لا يقل سن الأم عن 45 عاما ولها قصة كفاح وعطاء ومؤمنة برسالة الصندوق.

ويقوم المتطوعين لدى الصندوق بتنفيذ العديد من الأنشطة والمبادرات التوعوية المختلفة حول خطورة تعاطي المخدرات على مدار العام منها منها مبادرة "مصلحتك" للموظفين، حيث تم توعية 100 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة بأضرار المخدرات ومبادرة "توصل بالسلامة" للسائقين وتم توعية 200 ألف سائق بخطورة الإدمان بالمحافظات المختلفة، علاوة على مبادرة "خدعوك فقالوا" وتم توعية 300 ألف عامل مهني، وكذلك تصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطي المخدرات، من كون المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، ولاختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض بجانب إطلاق العديد من المبادرات الأخرى بالأعياد والمصايف ودور الأيتام، وأيضا تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية داخل المدارس والجامعات لوقاية الطلاب من أضرار المخدرات.