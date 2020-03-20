الصحة الإيرانية: ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا لـ1433 حالة





أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 1433 والإصابات إلى 19644 إصابة.





وأفادت الوزارة، إلى أنه تم تسجيل 149 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و1237 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ما يرفع العدد إلى 1433 حالة وفاة و19644 إصابة.





كما أشارت وزارة الصحة الإيرانية، إلى ارتفاع عدد المتعافين بعد إصابتهم بفيروس كورونا إلى 6745 حالة.





أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أن عدوى كورونا في إيران، تصيب 50 وتفتك ب 6 مواطنين في كل ساعة.





وأشار الرئيس الإيراني حسن روحاني، إلى تكليف وزير الداخلية والمحافظين بدراسة وضع مراكز المدن والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية والعمل على إغلاق الأسواق والمراكز التجارية لمدة أسبوعين باستثناء أماكن بيع الأدوية والمستلزمات الصحية والمواد الغذائية.





وفي جلسة ضمت رؤساء السلطات الثلاث ومسؤولي اللجان الأساسية في المركز الوطني لمكافحة كورونا أمس الخميس، أكد الرئيس حسن روحاني ضرورة الاهتمام بالتعليم والتثقيف ورفع مستوى الوعي لمواجهة انتشار فيروس كورونا، داعيا وزير الصحة إلى تزويد المعامل والمصانع والمشاغل والمتاجر التي يجب أن تواصل أعمالها، بتعاليم صحية خاصة تتلاءم والظروف الحالية.





وأعرب روحاني، عن شكره لالتزام المواطنين بالتعليمات والتوجيهات الصحية وخاصة فيما يتعلق بالبقاء في المنازل واجتناب السفر معربا عن الأمل في أن نشهد مرحلة انحسار كورونا إذا واصل المواطنون هذا الالتزام باهتمام أكبر.





وأشار روحاني، إلى تكليف وزير الداخلية والمحافظين بدراسة وضع مراكز المدن والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية والعمل على إغلاق الأسواق والمراكز التجارية لمدة أسبوعين باستثناء أماكن بيع الأدوية والمسلتزمات الصحية والمواد الغذائية والسلع المهمة للمواطنين للحيلولة دون حصول اكتظاظ الأسواق.



