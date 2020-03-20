برشلونة يسعى لتخفيض سعر مارتينيز

يضع نادي برشلونة الإسباني النجم الأرجنتيني الدولي لاوتارو مارتينيز نجم نادي إنتر ميلان الأيطالي، على رأس قائمة إهتمامات الفريق في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن إدارة برشلونة تثق في تخفيض المبلغ المالي المطلوب للتخلي عن خدمات مارتينيز في الصيف القادم.





ويمتلك مارتينيز شرطاً جزائياً في عقده يبلغ 111 مليون يورو، ساري المفعول خلال أول أسبوعين من شهر يوليو القادم.





وتسعى إدارة برشلونة للتفاوض مع نظيرتها في إنتر ميلان لتخفيض قيمة التعاقد، عوضاً عن ضمه بدفع قيمة الشرط الجزائي، في ظل الخسائر المادية التي تكبدتها جميع الأندية بعد توقف النشاط الكروي بسبب كارثة كورونا.





وأضافت آس، أن النادي الكتالوني سيعرض عدة لاعبين أمام إنتر ميلان لضم أحدهم في الصفقة، لتخفيض المبلغ المطلوب للتخلي عن مارتينيز.





ويبرز إسم الثلاثي نيلسون سيميدو وأرثر ميلو وإيفان راكيتيتش كأبرز المرشحين للدخول في صفقة مارتينيز، بالإضافة للتشيلي أرتورو فيدال، المطلب الأول للمدرب أنطونيو كونتي.



