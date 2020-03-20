Advertisements
Advertisements
Advertisements

برشلونة يسعى لتخفيض سعر مارتينيز

الجمعة 20/مارس/2020 - 02:37 م
Advertisements
مارتينيز
مارتينيز
عبد القادر عرابي
Advertisements
يضع نادي برشلونة الإسباني النجم الأرجنتيني الدولي لاوتارو مارتينيز نجم نادي إنتر ميلان الأيطالي، على رأس قائمة إهتمامات الفريق في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن إدارة برشلونة تثق في تخفيض المبلغ المالي المطلوب للتخلي عن خدمات مارتينيز في الصيف القادم.

ويمتلك مارتينيز شرطاً جزائياً في عقده يبلغ 111 مليون يورو، ساري المفعول خلال أول أسبوعين من شهر يوليو القادم.

وتسعى إدارة برشلونة للتفاوض مع نظيرتها في إنتر ميلان لتخفيض قيمة التعاقد، عوضاً عن ضمه بدفع قيمة الشرط الجزائي، في ظل الخسائر المادية التي تكبدتها جميع الأندية بعد توقف النشاط الكروي بسبب كارثة كورونا.

وأضافت آس، أن النادي الكتالوني سيعرض عدة لاعبين أمام إنتر ميلان لضم أحدهم في الصفقة، لتخفيض المبلغ المطلوب للتخلي عن مارتينيز.

ويبرز إسم الثلاثي نيلسون سيميدو وأرثر ميلو وإيفان راكيتيتش كأبرز المرشحين للدخول في صفقة مارتينيز، بالإضافة للتشيلي أرتورو فيدال، المطلب الأول للمدرب أنطونيو كونتي.

Advertisements

أخبار تهمك

نجم الأهلي يصدم الزمالك ويطالبهم بتقديم عرض رسمي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

الكشف عن تطورات قرار لجنة الإستئناف بتقليص عقوبة كهربا وعاشور

منذ حوالي 9 ساعات

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن آخر أيام فصل الشتاء

منذ يوم

شديد البرودة وأمطار متفرقة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل | لو نازل تصلي.. رد "الأوقاف" على دعوات إلغاء الجمعة

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

منذ يوم

رغم انتهاء الشتاء.. "الأرصاد": أمطار بهذه المناطق أول أيام الربيع

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يكشف آخر مفاوضات الأهلي مع رباعي الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

السيناريو الثاني.. "الصحة" تعلن مفاجأة بشأن كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

أحكام يجب اتباعها إذا أردت صلاة الجمعة في المنزل

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة": إجراء تحليل "كورونا" للحالات التي يظهر عليها الأعراض فقط

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وزير التعليم يعلن إلغاء الامتحانات لهذه الصفوف

منذ حوالي 17 ساعة

"الأوقاف" لـ كبار السن: لا تذهبوا للمساجد في صلاة الجمعة

منذ حوالي 7 ساعات

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لمحمود الخطيب

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة" تزف خبرًا سارًا بشأن فيروس كورونا بمصر

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. عقوبات جديدة ضد كهربا وعاشور بسبب السوبر المصري

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:48 ص

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لمحمود الخطيب

نجم الأهلي يصدم الزمالك ويطالبهم بتقديم عرض رسمي

11:53 ص

السيناريو الثاني.. "الصحة" تعلن مفاجأة بشأن كورونا

09:34 ص

رغم انتهاء الشتاء.. "الأرصاد": أمطار بهذه المناطق أول أيام الربيع

10:39 ص

الكشف عن تطورات قرار لجنة الإستئناف بتقليص عقوبة كهربا وعاشور

05:18 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status