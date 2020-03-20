قتل على يد نجل شقيقه.. مناظرة جثة حداد بدار السلام

كشفت مناظرة نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، في واقعة قتل حداد على يد نجل شقيقه، بسبب خلافات مالية بينهم، عن أن الجثة لرجل ثلاثيني العمر، بها عدة طعنات متفرقة وطعنة بالقلب، نافذة أدت إلى توقف الأجهزة الحيوية بالجسم والوفاة في الحال.





كما أمرت النيابة، في وقت سابق، بتشريج جثة المجني عليه وإرسال بيان بالصفة التشريحية والدفن عقب ذلك.





وتلقى قسم شرطة دار السلام إخطارا يفيد بنشوب مشاجرة بعزبة أم نادية، بجوار سلم الدائري، مما أسفر عن وقوع إصابات.





وبالانتقال والفحص تبين أن المشاجرة نشبت بين أشقاء بسبب خلافات مالية، وأسفرت عن وفاة "أحمد. ف" في العقد الثالث من عمره.





وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل شقيقه، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وتحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

