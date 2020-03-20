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قتل على يد نجل شقيقه.. مناظرة جثة حداد بدار السلام

الجمعة 20/مارس/2020 - 02:36 م
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إسعاف
إسعاف
داليا عادل
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كشفت مناظرة نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، في واقعة قتل حداد على يد نجل شقيقه، بسبب خلافات مالية بينهم، عن أن الجثة لرجل ثلاثيني العمر، بها عدة طعنات متفرقة وطعنة بالقلب، نافذة أدت إلى توقف الأجهزة الحيوية بالجسم والوفاة في الحال. 

كما أمرت النيابة، في وقت سابق، بتشريج جثة المجني عليه وإرسال بيان بالصفة التشريحية والدفن عقب ذلك.

وتلقى قسم شرطة دار السلام إخطارا يفيد بنشوب مشاجرة بعزبة أم نادية، بجوار سلم الدائري، مما أسفر عن وقوع إصابات.

وبالانتقال والفحص تبين أن المشاجرة نشبت بين أشقاء بسبب خلافات مالية، وأسفرت عن وفاة "أحمد. ف" في العقد الثالث من عمره.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل شقيقه، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وتحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

ومن ناحية أخرى، نجحت قوات أمن القاهرة، في القبض على طالب لقتله عاملا، عقب مشادة كلامية بينهما، بدار السلام.

وتبلغ لقسم شرطة دار السلام من الأهالي بمشاجرة ومتوفى بشارع زيدان جزيرة دار السلام، دائرة القسم، وبالانتقال أمكن تحديد طرفي المشاجرة على النحو التالي: طرف أول يدعى "صلاح. ن. ص" 22 عاما، عامل سابق بمحل بلاي ستيشن كائن بمحل البلاغ ومقيم شارع الشربيني من شارع زيدان دائرة القسم، توفي إثر إصابته بجرح نافذ أسفل الإبط الأيسر عقب نقله لمستشفى المعادي العسكري، وطرف ثان يدعى "طارق.ج.ع"، 19 عاما، طالب ومقيم 3 شارع وادي النيل جزيرة دار السلام دائرة القسم. 

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين لقيام الطرف الثاني باتهام الأول بسرقة ذراع بلاي ستيشن، من داخل محل عمله السابق ملك أحد أصدقائه، وتطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الطرف الثاني بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض "مطواة" محدثًا إصابته المشار إليها والتي أودت بحياته، وتأيدت الواقعة بشهادة عدد من شهود الواقعة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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