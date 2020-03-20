مرتضى منصور يعلن غلق نادي الزمالك لمدة أسبوع آخر قابل للتجديد

قرر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك مد فترة إغلاق النادي لمده أسبوع آخر قابله للتجديد.





وجاء قرار رئيس الزمالك في إطار الإجراءات الاحترازية للوقايه من فيروس كورونا وتمشيا مع قرار رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة بإغلاق الانديه الشعبية وحفاظا على سلامه وصحه أعضاء النادي.

وفي نفس السياق قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الابيض بمد فترة راحة الفريق مرة آخرى لمدة أسبوع، في ظل تعليق النشاط الرياضي بمصر بسبب مكافحة فيروس كورونا المستجد.