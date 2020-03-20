عاجل.. القوات المسلحة تهنئ السيسي بذكرى الإسراء والمعراج

بعث الفريق أول محمد زكي، القائـد العـام للقـوات المسلحـة، وزير الدفـاع والإنتـاج الحربي، اليوم الجمعة، برقيـة تهنئـة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبـة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج 1441هـ.





وجاء في نص البرقية:





الرئيس عبد الفتاح السيسى





رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة





يشرفنى أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهانى مقرونة بأطيب أمنيات الصحة والعافية بمناسبـة الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، تلك المعجزة الكبرى التى اختص الله سبحانه وتعالى بها نبيه محمد صلوات الله عليه وسلامه أعادها الله على سيادتكم بكل الخير وعلى وطننا الحبيب وشعبنا العظيم بكل اليمن والبركات.





كما أبعث لسيادتكم تهنئة رجال القوات المسلحة بهذه الذكرى العطرة ويؤكدون لسيادتكم وفاءهم بالمهام الوطنية التي يحملون أمانتها بكل الصدق والإخلاص والتفانى، مقتدين بصاحب الذكرى فى البذل والتضحية والفداء ملتزمين بالمثل العليا والتقاليد العريقة للعسكرية المصرية أوفياء بقسم الولاء للوطن والإخلاص له، لتظل مصر وطنا آمنًا مستقرًا بعطاء وتضحيات أبنائها.





حفظ الله مصر وشعبها وأعاد على سيادتكم هذه الذكرى الكريمة باليمن والبركات.





وكل عام وسيادتكم بخير.





كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية بهذه المناسبة.





وأصدر الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، توجيهًا لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والمشاركين فى حفظ السلام والعاملين المدنيين بوزارة الإنتاج الحربى.





كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهًا لتهنئة أفراد القوات المسلحة بنفس المناسبة.





وهنأ الفريق أول محمد زكي: القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد: رئيس أركان حرب القوات المسلحة، فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ومفتي الجمهورية، ووزير الأوقاف بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج.



