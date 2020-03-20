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خالد عبداللطيف يطلق مبادرة تحدي الخير مع رؤساء الأندية

الجمعة 20/مارس/2020 - 02:29 م
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بوابة الفجر
سارة سالم
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قام الاعلامي خالد لطيف عضو مجلس إتحاد الكرة السابق بإطلاق مبادرة تحدي الخير للمحافظات مع رؤساء الأندية خلال برنامج الوقت الأصلي علي قناة النيل للرياضة.

وذلك بعد مبادرة تحدي الخير للاعبي كرة القدم، الذي دشنها مجموعة من لاعبي الدوري الممتاز والمحترفين أمثال سعد سمير وأحمد فتحي وتريزيجيه وكهربا ومحمود شيكابالا وطارق حامد وغيرهم.

وتفاعل مع مبادرة "خالد عبداللطيف" رؤساء الاندية وأبدوا إستعداهم للمبادرة منهم علي سليم رئيس نادي بني سويف من أجل مساعدة كل الأهالي في المحافظات نتيجة الضرر الواقع عليهم بسبب كورونا

وأبدي علي مسعود رئيس نادي الفيوم ترحيبه بالمبادرة ومساعدة أيضاً الاهالي في المحافظات.

وأيضا مساعدة الشركات للاندية المتضررة من توقف النشاط والتي تعاني مادياً.
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