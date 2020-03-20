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الزمالك يفاضل بين وجدي كشريدة وبن عيادة

الجمعة 20/مارس/2020 - 02:25 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يفاضل الزمالك بين الثنائي وجدي كشريدة لاعب فريق النجم الساحلي التونسي والجزائري أشرف بن عيادة لاعب فريق شباب قسطنطينة لضم أحدهما خلال الموسم المقبل لتدعيم الجبهة اليمنى.

 

ويسعى الزمالك لتدعيم الجبهة اليمني بسبب عدم تواجد سوى حازم إمام والصاعد أحمد عيد فقط.

 

ووضع مسئولو الزمالك التسجيلات الخاصة بالثنائي أمام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق لمشاهدتها وحسم مصيرهما بشكل نهائي واختيار الأفضل وفقًا لرؤيته واحتياجاته خلال الموسم المقبل.


وكان حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق قد هرب في ديسمبر الماضي، بعد عودته من مباراة مازيمبي، وقام بفسخ عقده مع الفريق.

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