Ignaz Semmelweis | معلومات لا تعرفها عن اجناتس سيملفيس مخترع فكرة التعقيم.. ولماذا سُمي بـ"منقذ الأمهات"؟ 

Ignaz Semmelweis | معلومات لا تعرفها عن اجناتس سيملفيس مخترع فكرة التعقيم.. و لماذا سُمي بـ"منقذ الأمهات"؟





تصدر الطبيب المجري اجناتس سيملفيس Ignaz Semmelweis، اليوم الجمعة الموافق 20 مارس 2020، محرك بحث جوجل (الأكثر بحثًا)، والذي احتفل به جوجل على طريقته المعتادة وهي تغيير شعاره ووضع صورة له لمدة 24 ساعة.





وخلال السطور التالية سنُعرفكم على أبرز المعلومات عن الطبيب المجري Ignaz Semmelweis اجناتس سيملفيس صاحب ومخترع فكرة التعقيم والمعروف بـ"منفذ الأمهات" ورائد عمليات التطهير الشاملة .





وشهدت الأونة الأخيرة زيادة كبيرة في عمليات البحث حول العالم عن Ignaz Semmelweis ا جناتس سيملفيس، وشهدت الساعات القللة الماضية تساؤلات عديدة حول هذا الطبيب، لذا سنُقدم لكم اليوم كل ما تريدون معرفته عن الطبيب المجري Ignaz Semmelweis .





معلومات Ignaz Semmelweis اجناتس سيملفيس





- ولد Ignaz Semmelweis في العاصمة المجرية بودابست عام 1818م.





- ويعتبر Ignaz Semmelweis أحد الرواد الأوائل فى عمليات التطهير الشامل، والذى وُصف بأنه "مُنقِذ الأمهات".





- حصل على الجنسية المجرية النمساوية.





- تلقى اجناتس سيملفيس تعليميه في جامعات فيينا وبيست.





- عمل كأستاذ جامعي وكذلك طبيبًا في علم النساء والتوليد.





- اكتشف اجناتس سيملفيس العلاج الأول لحمى النفاس وطرق تجنبها نهائياً من خلال تعقيم اليدين، حيث كان معدل الوفيات في أجنحة الأطباء 3 أضعاف المعدل في أجنحة القابلات، كما نشر Ignaz Semmelweis كتابًا عن النتائج التى حصل عليها فى علم أسباب الأمراض، مفهوم "حمى النفاس" وكيفية الوقاية منها.





- وضع Ignaz Semmelweis أول قانون طبي يجبر الأطباء على نظرية غسل اليدين بمحاليل الجبر والملكور عام 1847، من خلال خضوع أول حالة ناجحة بتلك النظرية داخل مستشفى فيينا العام.





- توفي Ignaz Semmelweis في النمسا عام 1865م، قبل إحالته إلى مستشفى الأمراض العقلية .





لماذا وُصف Ignaz Semmelweis بـ"منقذ الأمهات"؟

اكتشف الطبيب المجري Ignaz Semmelweis طريقة لتجنب الأمهات الوالدات الإصابة بحمى النفاس عن طريق تعقيم اليدين في عيادات التوليد، حيث كانت الإصابة بحمى النفاس منتشرة للغاية بالمستشفيات منتصف القرن الـ19، بالإضافة إلى أنها غالبًا ما تكون مميتة، حيث بلغت معدل الوفيات بسببها في تلك الفترة لـ35%.



