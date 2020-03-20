حاتم عبد الفتاح فى حوار لـ "الفجر الرياضي": لا توجد مقارنة بين الكرة المصرية والسعودية وهذه حظوظ بنى سويف فى الصعود

تألق بصفوف بنى سويف كلاعب ومدرب وأسهمت نجاحاته التدريبية فى خوض تجربة تدريبية احترافية بالمملكة العربية السعودية والمستمرة على مدار أكثر من 11 عام وحتى الان، حاتم عبد الفتاح ابن بنى سويف والذى حصل على لقب أفضل مدرب براعم بالسعودية بجانب اشرافه على مشروعات انتقاء اللاعبين بنادى الشباب كشف من خلال حواره لـ "الفجر الرياضي" مدي الإختلاف بين الكرة المصرية والسعودية ومدى نجاح اللاعبين والمدربين المصريين فى العمل بالخليج وما هو دور مشروعات انتقاء اللاعبين وروؤيته لتوقف النشاط الكروى وحظوظ بنى سويف فى التأهل للدورى الممتاز والعديد من الملفات في السطور التالية :



فى البداية حدثنا عن بدايتك الكروية ببنى سويف ؟



أحد ابناء قرية |الزرابي| بمركز بني سويف مواليد عام 1966 وكنت أعمل كمدير لكنترول كليه الطب البشري وأول موظف تم تعيينه بالكليه عام 1994، وبدايتى الكروية كانت بنادي بني سويف بمرحلة تحت 14 سنة مع المدرب وحيد اسماعيل وحينها زاملت عدد من اللاعبين أمثال الراحل احمد ابو الحسن و نبيل شعبان و مصطفى محروس وسيد زكي واحمد إسماعيل وياسر رجب وأشرف حسن وأحمد فتحي وصفوت حامد وبالفريق الأول ( جبر محمد وميشيل فؤاد وحسن الدير و حمدي عبد الستار و عاطف عبد العزيز وأيمن جاب الله وحسين البرنس وحسن قطب وحاتم قطب وغيرهم ).



وخلال مسيرتى الكروية تدربت على ايدى العديد من المدربين أبرزهم وحيد اسماعيل وحمدي عباس و حسين عبد اللطيف وحسين السيد وعزمي رياض وأحمد حنفي وأحمد معارك .



- كيف أتجهت للعمل بمجال التدريب ؟



الأمر جاء بالمصادفة حيث كنت متواجد بنادى بنى سويف مع المدربين حمدي عباس الأب الروحي و محمد شاهين وهشام فخري وتم العرض علي للعمل لتدريب البراعم وكانت البدايه مع مجموعة ثمت بتدريبهم ثلاث سنوات وهم من نجحوا فى الصعود بالنادى للدرجه الأولى مع المدير الفنى محمد يوسف وهم ( حسام عيسى وحسام حسن وشريف حافظ ومحمد طه وعبد الرحمن زين وصفوت رجب ومحمد ابو الفضل واحمد حنفي ومصطفى ناجي وغيرهم ) ثم انتقلت للعمل بنادى تليفونات بنى سويف بفريق ١٧سنه وكان يضم لاعبين أمثال ( عرفه السيد وجهاد جنيدي وأحمد مصطفى " بندق " ومصطفى حسن وطارق مسعد واحمد معوض وطارق تيكا ) .



- حدثنا عن تجربتك التدريبية بالمملكة العربية السعودية ؟



سافرت للسعوديه بموسم 2005 / 2006 للعمل بنادي الرياض ثم انتقلت للعمل بنادي الشباب وهنا كانت البدايه القوية مع اقدم وأكبر الانديه السعودية وأقدمها وكانت مع فريق١٤سنه وبناء على توصية من المستشار الأسباني " لويس " بأن أكون مع تلك المرحلة العمرية وذلك بعد ان توسم فى شخصى القدرة على بناء وتطوير اللاعبين وبالفعل بشهادة العديد أبدعت وتمتعت واكتسبت خبره علمية وفكرية , وبعدها تم تعييني مدير فني لمدرسة كرة القدم بجانب تولى منصب رئيس لجنه الأختبار بهذا الموسم ونجحت فى الحصول على جائزة افضل مدرب براعم على مستوى المملكة العربية السعودية .



- ماهى أبرز انجازتك خلال تلك الفترة الماضية ؟



على مدار سنوات العمل بالمملكة العربية السعودية عملت مع ٨ مستشارين أجانب و٦مشرفين و٤ رؤساء للنادي ونجح فى ان يكون جميع لاعبي النادي من ابنائه و لم يخلو نادي بالمملكة سواء دوري ممتاز او درجه اولى من ابناء النادى , كما ان منتخب العودية والذى شارك ببطولة كأس العالم بروسيا الاخيرة كان يضم 4 لاعبين كما ضم منتخب المملكه ببطولة أمم آسيا للشباب العام الماضي ٦ لاعبين وهم تركي العمار افضل لاعب في آسيا وحاليا بصفوف بالفريق الاول و حسان تومبكتي وعبد الله الحمدان و عبد العزيز الشهراني المحترف باسبانيا وعبدالله الخيبري والذى يلعب حاليا بصفوف النصر وعلى مجرشي .



وتم تصنيفي كأفضل مدرب تطوير وانتقاء للاعبين كما تم تصنيفى بأنني المدرب الوحيد على مستوى المدربين بالعالم من عمل بالسعودية ونجح بالاستمرار بعمله بالدورى الممتاز لمدة 12 سنة متواصلة دون انقطاع .



- كيف ترى الفوارق بين الكرة المصرية والسعودية من خلال خبراتك السابقة ؟



لا توجد مقارنة هنا كرة القدم بالسعودية تتوافر بها البنية الاساسية ( البنية التحتية ) وهي العمود الفقري للمنظومة غير مصر اما إدارة الكره بالسعودية اختصرها لك بالاشارة الى تطبيق القانون ووجود ملاعب على أعلى مستوي ومدن رياضية بجميع المدن , وبالنسبه للمشاريع الخاصة بأكتشاف الموهوبين هي السبب الرئيسي لتدني الكرة بمصر لأنها أصبحت هدف لجمع المال بالأندية وليس لاكتشاف وانتقاء المواهب أضافة الى ذلك طريقة الانتقاء يجب أن يكون لها ترتيب مسبق وتجهيز ولجان فنية وادارية ثم البحث عن الموهبه اينما وجدت فى ( القرى والمدارس والشوارع ومراكز الشباب)على ان يكون الاختيار لأقل من١٢ أو ١٣سنه .



- ماهو انطباعك حول نجاح مصر فى تنظيم العديد من البطولات وماهى روؤيتك لمدى نجاح اللاعبين والمدربين المصريين فى العمل بالخليج؟



مصر نجحت بالفعل في تنظيم جميع البطولات بالسنوات الماضي والدولة قادرة على تكرار النجاح بالبطولات المختلفة , وبالنسبة لنجاح اللاعبين المصريين بالخليج فللاسف قليل جدا من نجح فى اثبات تواجده والسبب ان اللاعب بمصر لم تتم نشأته على الإحتراف أما على صعيد التدريب والمدربين المصريين هناك مدربين ممتازين لكن بقطاعات الناشئين .



- حدثنا عن دور مشروعات الانتقاء التى تقوم به بالسعودية وهل تواصل احد من وزارة الشباب والرياضة أو الجبلاية معك للاستعانة بك لتكرار التجربة بمصر ؟



مشروع الانتقاء هو مهمه صعبة تحتاج إمكانيات كبيرة لانه هو الأساس ويتلخص فى انه يبدأ باليوم الثانى لنهايه الموسم مباشرة حيث يتم الإعلان بجيمع الوسائل عن اجراء الاختبارات وتنفيذ المشروع للفئة العمرية لأقل من ١٣سنه ثم بعد ذلك تتم الأختبارات الدراسية ويتم عمل تجمع بالأحياء ثم تجمع بالنادي بداية شهر مارس للأنتقاء النهائي ثم تسجيل اللاعبين بكشوف النادي حسب الأعمار , اما بالنسبه للتواصل معي من جهة الشباب والرياضة لايوجد لكن هناك متابعة من الإعلام الرياضي وهناك تواصل كبير وخاصه قناة صدى البلد بمصر وأتمنى ان يتم تطبيق تجربتي الاحترافية التدريبية بالاتحاد المصري خاصه في مجال التطوير ليشمل جميع الاندية .



- هل تتوقع عودة النشاط الرياضي وما حظوظ بني سويف في التأهل للممتاز؟



لست مع استكمال أي بطولة بل يتم تأجيلها خاصة ان أرواح الألإراد أهم ودعواتنا أن يتم القضاء على هذا الوباء وتعود العجلة مره أخري, أما عنحظوظ نادى بنى سويف فى الصعود للدورى الممتاز فهى حظوظ كبيرة ويجب على الجميع التكاتف من أبناء النادي سواء كان في النادي أو خارجه وأن نكون يد واحدة وبعد الصعود من لديه أي شئ من خلاف او اختلاف وجهات نظر او غيره نجلس في قلب النادي وننهى الامر بكل أدب وأحترام من أجل المحافظة .