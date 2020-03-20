رابط مباشر | طريقة وخطوات التسجيل في بنك المعرفة المصري

زاد بحث الطلاب على بنك المعرفة بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم إيقاف الدراسة لمدة أسبوعين، في إجراء وقائي واحترازي لمنع اتساه فيروس "كورونا" في الانتشار.





بنك المعرفة





وتساءل الكثيرون عن طريقة الدخول إلى بنك المعرفة المصري البوابة الهادفة إلى التعلم عن بعد، خلال توقف الدراسة، وكيفية التسجيل على الموقع، لمتابعة الدروس والمناهج التعليمية، حتى لا يفوت طلابنا أي شيء.





خطوات الدخول إلى بنك المعرفة





وتنشر بوابة الفجر الإلكترونية خطوات الدخول والتسجيل عبر بوابة بنك المعرفة للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور، وممارسة دورنا افيجابي في تلبية خدمات طلابنا وجميع متابعينا الكرام.





توفر المناهج على بنك المعرفة





وترفع المناهج الدراسية كاملة والدروس وشروحاتها على بنك المعرفة وكل ما على الطالب فقط الدخول والتسجيل وبدء لرحلته الشيقة في التعلم عن بعد إلى حين القضاء على الفيروس الذي نهش جسد العالم وأرعب الجميع.





بنك المعرفة والتعلم عن بعد





وتهتم وزارة التربية والتعليم، منذ فترة في تطبيق التعلم عن بعد، وقامت بتوزيع التابلت الخاص بالطلاب وأجرت اختبارات به، وهي إجراءات هامة للوزارة من أجل التحول الرقمي والتكنولوجي، ضمن خطوات تطوير التعليم في مصر، من خلال وضع المناهج الدراسية والمحتوى التعليمي على بنك المعرفة المصري حتى يتمكن الطلاب من استكمال دروسهم إلكترونيًا عبر الإنترنت في ظل الأزمة الحالية التي يتعرض لها العالم بسبب فيروس كورونا.





محتويات بنك المعرفة المصري





ويضم بنك المعرفة المصري محتويات علمية ودراسية من مؤسسات كبيرة من مختلف دول العالم، كما يحتوي على دوريات علمية معرف عالميًا، ما يعطي قيمة علمية كبيرة لهذه المنصة.





كيفية الدخول والتسجيل في بنك المعرفة





1- الدخول على موقع www.ekb.eg من خلال أي محرك بحثي، أو الكتابة على جوجل كلمة بنك المعرفة.





2- الضغط على (تسجيل الدخول)، الموجودة في اليسار أعلى الشاشة.





3- إنشاء حساب جديد.





4- اختيار التعليم الأساسي باللون الأزرق أو (بوابة الطلاب والمعلمين)، ثم النقر على الخطوة التالية.





5- النقر على الخطوة التالية.





6- تسجيل البيانات المطلوبة: الاسم الأول، الاسم الأخير، البريد الالكتروني، تأكيد البريد الالكتروني، رقم الهاتف، الرقم القومي، تاريخ الميلاد.





7- تحديد هويتك باختيار ما إذا كنت معلم أو طالب مدرسي أو طالب جامعي، واملأ البيانات المطلوبة، الموجودة أسفل اختيارك.





8- اضغط أتممت شروط الاستخدام وأوافق عليها.





9- وضع المؤشر في مربع (التحقق من النص)، الموجود أسفل الأرقام المفترض إعادة كتابتها.





10- اختيار إرسال.





تفعيل حسابك على بنك المعرفة





ويفعل الحساب خلال 72 ساعة من تاريخ التسجيل، حتى لا يتم إلغائه تلقائيًا، وذلك عن طريق الدخول على البريد الإلكتروني الذي قمت بالتسجيل به، والضغط على الرابط المرسل من الموقع، للحصول على كلمة السر التي يمكن تسجيل الدخول بها.







