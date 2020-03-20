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برشلونة يرصد 160 يورو لضم نجمين في الصيف

الجمعة 20/مارس/2020 - 02:15 م
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برشلونة
برشلونة
عبد القادر عرابي
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني وضع اسم النجمين بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال الإنجليزي، والإسباني فابيان رويز نجم نابولي الإيطالي، على رأس قائمة المرشحين للإنضمام للفريق الكتالوني في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقاً لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن إدارة الفريق الكتالوني ترصد مبلغ 160 مليون يورو، لضم الثنائي في الصيف.

ويعد فابيان رويز أحد أولويات الفريق الكتالوني لتدعيم وسط الملعب، في ظل إقتراب مغادرة الثنائي أرتورو فيدال وإيفان راكيتيتش في الصيف.

وتشير التقارير إلى أن إدارة نابولي لن تتخلى عن خدمات رويز بأقل من مبلغ 100 مليون يورو، في ظل وجود منافسة من ريال مدريد ومانشستر سيتي حول ضمه.

على الجانب الآخر، يعد أوباميانج هو الخطة البديلة لتدعيم هجوم برشلونة، في حال فشلت مفاوضات ضم لاوتارو مارتينينز نجم إنتر ميلان.

وستبلغ صفقة نجم أرسنال مبلغ 60 مليون يورو، في ظل تبقى عام واحد.على نهاية عقده، ووجود إهتمام من باريس سان جيرمان وإنتر ميلان ومانشستر يونايتد لضمه.
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