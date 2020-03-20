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عاجل | أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد
الجمعة 20/مارس/2020 - 02:10 م
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توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس في القاهرة الكبرى غدا السبت، باردا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح خفيفة إلى معتدلة ، فيما سيكون في الوجه البحرى باردا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح خفيفة الى معتدلة.
وبحسب الخبراء فإن طقس السواحل الشمالية الغربية، سيكون باردا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح خفيفة الى معتدلة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء سيكون باردا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وأمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح خفيفة الى معتدلة.
وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر سيكون لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وفي شمال الصعيد: مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح خفيفة إلى معتدلة، وفي جنوب الصعيد: لطيف نهارا شديد البرودة ليلا والرياح خفيفة الى معتدلة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط ستكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الاحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 10 18
شبين الكوم 10 17
طنطا 10 17
دمنهور 11 18
الإسكندرية 12 18
بلطيم 12 17
مطروح 10 17
السلوم 10 18
سيوة 07 18
بورسعيد 12 17
دمياط 12 17
الزقازيق 10 17
الاسماعيلية 09 18
السويس 11 17
العريش 09 16
رفح 09 15
رأس سدر 12 18
نخل 06 16
نويبع 15 21
طابا 10 16
كاترين 03 12
الطور 13 21
شرم الشيخ 14 21
الغردقة 13 22
مرسى علم 15 22
الفيوم 09 19
بنى سويف 09 19
المنيا 07 20
أسيوط 07 20
سوهاج 09 21
قنا 10 22
الأقصر 11 23
أسوان 14 24
أبوسمبل 14 26
الوادى الجديد 10 23
شلاتين 18 26
ابو رماد 18 25
حلايب 20 24
رأس حدربة 19 23
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 42 حالة.
وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن تسجيل 46 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل 4 حالات لأجانب قادمين من الخارج من جنسيات مختلفة و42 مصريين من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا.
وأوضح أن ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاَ الي تسجيل حالة وفاة جديدة لمصري يبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، توفي بمستشفى العزل.
وأكد أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس هو 256 حالة من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و7حالات وفاة.
ونوه بعدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ الإجراءات الوقائية كافة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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