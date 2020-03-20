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سامي مغاوري يكشف لـ"الفجر الفني" عن الصعوبات التي واجهته في "قوت القلوب"

الجمعة 20/مارس/2020 - 04:00 م
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سامي مغاوري
سامي مغاوري
رشا عادل
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يواصل الفنان سامي مغاوري، تصوير مسلسله الجديد الذي يحمل اسم "قوت القلوب"، والذي ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة ذات 60 حلقة، ويشارك في البطولة الفنانة ماجدة زكي.

وتحدث سامي، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، عن الصعوبات التي واجهته أثناء تصوير مسلسل "قوت القلوب" قائلًا:"لم اواجه صعوبة في العمل ولكن الصعوبات كانت في الجو المصاحب للعمل حيث كان التصوير في حارة نزلة السمان بمدينة الإنتاج الاعلامي والجو كان شديد البرودة وكانت تصل درجة الحراره في القاهرة إلي 7 والحارة كانت في منطقة صحراوية مرتفعة عن القاهرة لذلك كانت درجة الحراره أقل من 7".

وأضاف "مغاوري" :"كنا بنعاني جدًا من برودة الجو حيث كان يصل بي الحال ولم استطيع تحريك صوابع يدي والدموع تسيل من عيني بسبب قسوة البرد ومع ذلك كنت صامد وبشتغل واصور وذلك بسبب حبي للشخصية وفريق عمل المسلسل".

يذكر أن آخر أعمال سامي مغاوري، مسلسل "طاقة حب"، الذي تعرض حاليًا على أحدى المنصات الإلكترونية، ويشارك في بطولتها الفنانة أنوشكا ويسرا اللوزي وجيهان خليل وأحمد صفوت.
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