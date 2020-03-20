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بهذه الطريقة.. هشام ماجد يحتفل بميلاد والدته (صورة)

الجمعة 20/مارس/2020 - 03:44 م
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بوابة الفجر
روان هيثم
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نشر الفنان هشام ماجد صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام''.

وقد ظهر "ماجد" في هذه الصورة برفقة والدته محتفلا بعيد ميلادها مرتديا بدلة من اللون الرمادي.

وكتب "ماجد" على هذه الصورة قائلا: "معلش يا ماما عيد ميلادك جاي مش في وقته ومش عارفين نحتفل بيكي".

وتابع "ماجد" عبراته لوالدته قائلا: "كل سنة وانتي طيبة، وربنا يخليكي لينا".

وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: كل سنة وهي طيبة يا نجم وعقبال مليون سنة، ربنا يخليهالك ويباركلك في عمرها وتفرح بيك وانت في المزيد من التقدم والنجاح يارب.

وفي سياق أخر قدم "ماجد" العديد من الاعمال الفنية منها الفرنجة، كوكب تاني، خلصانة بشياكة، لهفة، الحرب العالمية الثالثة، بنات العم،ورقة شفرة، سمير وشهير وبهير، رجال لا تعرف المستحيل.


وتمتع "ماجد" بموهبة التأليف، فقد كام بتأليف العديد من الاعمال منها زنقة ستات، عقدة الخواجة، بوشكاش، فاصل ونعود، عشان خارجين، بيبو وبشير.
بهذه الطريقة.. هشام ماجد يحتفل بميلاد والدته (صورة)
بهذه الطريقة.. هشام ماجد يحتفل بميلاد والدته (صورة)
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