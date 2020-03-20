برشلونة يخطط لضم نجم مانشستر سيتي

أكدت تقارير ألمانية، أن فريق برشلونة الإسباني، يسعى للتعاقد مع جناح فريق مانشستر سيتي الدولي الألماني، ليروي ساني خلال الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات.

وكان النجم الألماني قريب جداً من الإنتقال الى صفوف بايرن ميونيخ في الصيف الماضي، ولكن الصفقة تعثرت في اللحظات الاخيرة بعد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وذكرت صحيفة " بيلد " الألمانية، أن برشلونة على إستعداد للتعاقد مع ليروي ساني ومنافسة الأندية على التعاقد معه.

وينتهي عقده ساني مع مانشستر سيتي في صيف 2021، وقد يرحل اللاعب عن الفريق في حال تم بالفعل حرمان النادي من المشاركة الأوروبية لمدة موسمين.