ضبط 3 موظفين بتهمة التزوير في المحررات الرسمية

تمكنت مباحث الاموال العامة ضبط 3 موظفين بسوهاج وأسيوط والإسكندرية لقيامهم باستغلال مواقعهم الوظيفية في تزوير المحررات الرسمية وتمكين بعض الأشخاص من ارتكاب بعض المخالفات.





وتبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من (محام وكيلًا عن أحد المواطنين) بتضرره من (أحد الموظفين بأحد مكاتب توثيق الشهر العقاري بطهطا – له معلومات جنائية مسجلة) لقيامه باستغلال موقعه الوظيفي والتواطؤ مع (صاحب شركة للتوريدات - مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة) بتزوير توكيل رسمي من خلال توثيقه بمكتب الشهر العقاري محل عمله بإثبات بيانات (على خلاف الحقيقة) تفيد قيام الشاكي بإصدار التوكيل لصاحب الشركة للتصرف بالبيع لنفسه وللغير لقطعة أرض ملكه كائنة بمحافظة الإسماعيلية لبناء المساكن لموظفى الحكومة بالإسماعيلية على خلاف الحقيقة، تأكد ذلك بمخاطبة الجهات المعنية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الموظف وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.





وكما أكدت تحريات فرع الإدارة بشمال الصعيد قيام (موظف بالإدارة الإجتماعية بديروط - مقيم بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط) باستغلال موقعه الوظيفي واستخدام خاتم شعار الجمهورية عهدته بإدارة الشئون الاجتماعية بديروط، واعتماد تلك الشهادات المزورة التي تفيد تأدية المتقدمات للخدمة العامة (على خلاف الحقيقة) مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها من المتقدمات للوظائف الإدارية بإدارة ديروط التعليمية لشغل الوظائف الإدارية بالإدارة التعليمية، وتأكد ذلك من خلال تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة الجهات المعنية التي أفادت بأن تلك الشهادات غير صادرة من الإدارة وغير مقيدة بالدفاتر وأنهم لم يقوموا بتأدية الخدمة العامة، وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع مديرية أمن أسيوط أمكن ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة.





وفي سياق متصل كما أكدت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا قيام (موظف بأحد الأحياء بالإسكندرية - مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية) باستغلال موقعه الوظيفي والتواطؤ مع (مالك مكتب إستيراد وتصدير- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية – له معلومات جنائية) وتمكينه من بناء عقار (بدون ترخيص) على قطعة أرض ملك إحدى الجمعيات بمنطقة كينج مريوط دائرة قسم شرطة ثان العامرية، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تلك التعديات، الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير فضلًا عن تعريض حياة المواطنين للخطر، وتأكد ذلك بسؤال الجهات المعنية، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للوقائع.





وأشارت التحريات، إلى أن (مالك مكتب الإستيراد) محبوس حاليًا بسجن برج العرب لقضاء عقوبة السجن ثلاث سنوات في قضيتي شيكات وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبط الموظف المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.



