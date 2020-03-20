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بدرية طلبة لمتابعيها: من حقك تكتب تعليق.. لكن مش من حقك تغلط

الجمعة 20/مارس/2020 - 02:32 م
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بوابة الفجر
روان هيثم
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نشرت الفنانة بدرية طلبة، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتداولت هذه الصورة بعض العبرات الخاصة ب"طلبة" قد طرحتها من قبل توضح فيه سبب طرحها لفيديو كوميدي عن الفيروس وذلك لعدم تأكدها في البداية من صحة انتشار هذا المرض خصيصا لانتشار بعض الأقوال المتضاربة في ذلك الوقت، وطلبت من جمهورها قول رأيهم بإحترام وليس بالإهانة.

وكتبت "طلبة"على هذه الصورة قائلة: من حقك تكتب تعليق لكن مش من حقك تغلط وتسب ومش هقبل بالغلط أي غلط بلوك، وده حقي نحترم بعض أفضل.

وتابعت "طلبة" قائلة: عادي جدا لو مش عجبك أسلوبي مش مجبر تتابعني والكلام ده مش لمتابعيني المحترمين، الكلام ده للي سهل عندهم يغلطوا ويهينوا ويقولك حقي لا حقك في نفسك مش فيا.

وأختتمت "طلبة" عبراتها قائلة: كلامي واضح ومن غير زعل.

وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: متزعليش يا حبيبتي الناس فاضية ومش لاقية حاجة تعملها، وانتي فنانة عظيمة بقلب طيب ورحيم وكلنا عارفين انتي على ايه وبنحبك جدا، وفي سياق أخر قدمت "طلبة" العديد من الأعمال الفنية منها مسرحية "ريا وسكينة تاني".

ويتم تقديم مسرحية " ريا وسكينة تاني " بشكل جديد على خلاف عرض مسرحية شادية وسهير، وتحوي هنا دليل براءة ريا وسكينة من تهمة خطف السيدات وقتلهم من أجل سرقة مجوهراتهم، وبحسب الوثائق التي تم الحصول عليها فهما مناضلتان ضد الإحتلال الإنجليزي، وقتلاهما كانوا عساكر إنجليز.
بدرية طلبة لمتابعيها: من حقك تكتب تعليق.. لكن مش من حقك تغلط
بدرية طلبة لمتابعيها: من حقك تكتب تعليق.. لكن مش من حقك تغلط
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