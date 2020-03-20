القبض على 11 شخص قاموا بسرقة صراف آلي بالرياض





وأسفرت التحقيقات الأمنية والتحريات وإجراءات البحث والاستدلال، التي باشرها فريق أمني متخصص بالبحث الجنائي فور استكمال إجراءات الضبط الجنائي للجريمة عن تحديد هوية المتورطين في التخطيط للجريمة وتنفيذها وعددهم (11) أحد عشر متهمًا، بينهم (4) من الجنسية المصرية تمكن أحدهم من مغادرة المملكة وتهريب نصف مليون ريال من الأموال المسروقة، و(4) من جنسيات بلغارية وروسية ومولدوفية، غادروا المملكة بعد تنفيذ الجريمة بساعات، و(2) سعوديان أحدهما يوجد بدولة شقيقة، ومتهم واحد من الجنسية اليمنية.



وأضاف المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض بأنه تم القبض على (5) خمسة متهمين وبحوزتهم المركبة والأدوات المستخدمة في الجريمة، ومبلغ (700.000) سبعمائة ألف ريال من المبالغ المسروقة، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، ولا تزال الجهات المختصة تعمل على استرداد الموجودين خارج المملكة من الجناة وعددهم (6) متهمين، واستعادة الأموال التي تمكنوا من تهريبها معهم.



وتعتبر مديرية الأمن العام السعودي، هي أحد المؤسسات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية مكلفة بمهمة الحفاظ على النظام ومكافحة الجريمة وحماية المقدسات ومكافحة الإرهاب وتأمين سلامة حجاج بيت الله الحرام وحمايتهم من المخاطر، ليتسنى لهم تأدية مناسكهم وعبادتهم بحرية كاملة وأمان تامٍ.



ويمتلك الأمن العام السعودي، رسالة وهي تحقيق المحافظة على النظام العام وتوفير التغطية الأمنية لكافة المواقع على أراضي المملكة العربية السعودية وسفاراتها في الخارج وحماية المقدسات وأرواح وممتلكات المواطنين والمقيمين ومنع وقمع الجريمة قبل وقوعها والقبض على مرتكبيها عند وقوعها لتقديمهم للعدالة باستخدام الوسائل النظامية والفنية ودعم وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وتحقيق السلامة المرورية وتأهيل منسوبيه على استخدام أحدث التقنيات وأفضل الأساليب لأداء مهامه الرئيسية وتطوير كافة الخدمات الأمنية.



ومن أهداف المديرية:

حفظ النظام العام وصيانته ومنع الجريمة قبل وقوعها.

الحد من نسبة ارتفاع الجرائم الفردية والمنظمة والسيطرة عليها.

تحقيق التغطية الأمنية الملائمة لمواجهة الجريمة داخل حدود المملكة على أراضيها.

ضبط مرتكبي الجرائم الفردية والمنظمة وتسليمهم للعدالة.

مكافحة العمليات الإرهابية بأقل قدر ممكن من الخسائر البشرية والمادية وقمع أعمال الشغب والتمرد والفوضى في المناسبات وتحقيق استتباب الأمن والقبض على مرتكبي ومنظمي هذه الأعمال وتوفير الحماية لسفارات السعودية في الخارج.

حماية الأرواح على الطرق العامة ورفع مستوى السلامة المرورية.

ضمان أمن الحج والعمرة بمشاركة الأجهزة الحكومية الأخرى بما يحقق الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن.

ضمان الحقوق الخاصة والعامة ومساندة القضاء في هذا الجانب.



تمكنت شرطة منطقة الرياض، من تحديد هوية 11 شخصًا قاموا بتفجير وسرقة مبالغ نقدية من صراف آلي بحي الجزيرة جنوب مدينة الرياض.وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأنه بالإشارة إلى الجريمة التي تمت مباشرتها بتاريخ 20 6 1441هـ، عن تعرض جهاز صرف آلي تابع للبنك العربي بحي الجزيرة جنوب مدينة الرياض لعملية تفجير وسرقة مبالغ نقدية منه بلغت (1.400.000) مليون وأربعمائة ألف ريال، وذلك بأسلوب إجرامي احترافي حرص الجناة من خلاله على تنفيذ جريمتهم بأقصى سرعة دون ترك أي أثر يدل عليهم.