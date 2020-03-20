حسام غالي يعلن مشاركته في تحدي الخير وتكفله بـ50 أسرة

أعلن حسام غالي قائد النادي الأهلي السابق ومدير الكرة بنادي الجونة مشاركته في تحدي الخير لمساعدة المحتاجين في الفترة المقبلة.



غالي نشر مقطع فيديو مصور له عبر حسابه بموقع التواصل "انستجرام" قال فيه :"أنا قبلت تحدي الخير من تريزيجيه وأحمد داود، وإن شاء الله متكفل بـ50 أسرة لمدة شهر".



وأضاف :"بالتعاون مع جميعة رسالة، وأتحدى حازم إمام وميدو ومحمد فراج ومحمد فضل".