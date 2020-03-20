مرتضى منصور: سنجدد عقد حازم إمام.. ولا صحة لرحيل مصطفى فتحي وكاسونجو

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن اقترابه من تجديد عقد حازم إمام لاعب الفريق الأول خلال الفترة المقبلة، نافيًا تغييره لعقود اللاعبين كما يتردد في الإعلام.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية عبر قناة ناديه: "سنجدد تعاقد حازم إمام في الفترة المقبلة".

وتابع رئيس الزمالك:"من قال إنه سيتم الاستغناء عن مصطفى محمد وكاسونجو، مشيرا إلى أنه لن يغير عقد لاعب منضم حديثا للفريق".

وأكمل: " كل القرارات بيد كارتيرون هو الذي سيحدد من يرحل عن الفريق".

واختتم: "قمنا بتعديل عقد محمود علاء لأنه كان سينتهي الموسم المقبل"