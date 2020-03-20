لمواجهة كورونا.. غلق مطاعم ومقاهي وكافيهات وكافتيريات المنيا

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بغلق المطاعم والمقاهي والكاقتيريات والكافيهات، من الـ7 مساءًا إلى الـ6 صباحًا حتى 31 مارس الجاري، بناءً على قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.





ولفت إلى أن هذا القرار لا يسري على المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.

ورافق نائب المحافظ خلال جولته، المهندس محمد سيد، رئيس المدينة، وحامد فخري، مساعد رئيس المدينة، والدكتور أسامة بلبل، وكيل مديرية الصحة، والجهات المعنية.

ووجه المحافظ، جميع الأجهزة التنفيذية، باتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفين، بهدف إحكام الرقابة على أماكن التجمعات والأسواق وضرورة المتابعة الميدانية للحالة العامة في الشوارع، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.





ودعا المحافظ، جميع المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة في مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية.

وتابع نائب المحافظ، خلال الجولة غلق جميع المطاعم والمقاهي والكافيهات والكافتيريات بجميع شوارع وأحياء المدينة.



