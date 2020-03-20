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القوات المسلحة تهنئ الرئيس بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج

الجمعة 20/مارس/2020 - 01:45 م
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بوابة الفجر
كريم وزيري
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بعث الفريق أول محمد زكي القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي، ببرقيـة تهنئـة للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبـة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج 1441هـ.

وجاء نصها كالتالي: "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة، يشرفني أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهاني مقرونة بأطيب أمنيات الصحة والعافية بمناسبـة الإحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، تلك المعجزة الكبرى التى إختص الله سبحانه وتعالى بها نبيه محمد صلوات الله عليه وسلامه أعادها الله على سيادتكم بكل الخير وعلى وطننا الحبيب وشعبنا العظيم بكل اليمن والبركات".

وتابعت برقية وزير الدفاع، "أبعث لسيادتكم تهنئة رجال القوات المسلحة بهذه الذكرى العطرة ويؤكدون لسيادتكم وفاءهم بالمهام الوطنية التي يحملون أمانتها بكل الصدق والإخلاص والتفاني، مقتدين بصاحب الذكرى في البذل والتضحية والفداء ملتزمين بالمثل العليا والتقاليد العريقة للعسكرية المصرية أوفياء بقسم الولاء للوطن والإخلاص له، لتظل مصر وطنا آمنا مستقرًا بعطاء وتضحيات أبنائها حفظ الله مصر وشعبها وأعاد على سيادتكم هذه الذكرى الكريمة باليمن والبركات وكل عام وسيادتكم بخير".

وبعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية بهذه المناسبة.

وأصدر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي توجيهًا لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والمشاركين في حفظ السلام والعاملين المدنيين بوزارة الإنتاج الحربي.

وكما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهًا لتهنئة أفراد القوات المسلحة بنفس المناسبة.

وهنأ الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة مفتي الجمهورية ووزير الأوقاف بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج.
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الكلمات المفتاحية

ليلة الإسراء والمعراج القوات المسلحة السيسي اخبار مصر

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