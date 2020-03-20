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ضبط تشكيل عصابي في بورسعيد لاتهامه بتقليد العملات

الجمعة 20/مارس/2020 - 01:43 م
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التشكيل
التشكيل
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم الجمعة، من ضبط عناصر تشكيل عصابي ببورسعيد، تخصص في تقليد وترويج العملات المحلية والأجنبية.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن بورسعيد، قيام 4 أشخاص خطاط وزوجته، مستخلص جمركي، موظفة لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة – مقيمين بدوائر أقسام شرطة الضواحي والشرق وأول الجنوب، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في تقليد العملات الورقية (المحلية، الأجنبية) وترويجها.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مسكن الخطاط بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وأمكن ضبطه وتبين إصابته بكسر بالقدم وتم نقله للمستشفى، كما أمكن ضبط باقي المتهمين بمسكنه.
وبتفتيش مسكن الخطاط ضُبط بداخله على (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية "مقلدة" – مبالغ مالية عملة صحيحة - عدد (2) جهاز "لاب توب" - جهازى "إسكانر، طابعة" - كمية من الأحبار ومُثبتات الألوان- مكواة يدوية الصنع.

كما عثر على حافظة بها كمية من الأوراق "معدة للطباعة" - كمية من الأوراق معدة للتصنيع- قطعة بلاستيكية تُستخدم لفرد الأوراق - عدد (2) بكرة - كمية من القصاصات ناتج تقطيع الأوراق المالية وأدوات أخرى). 

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي لتقليد وترويج العملات المحلية والأجنبية مستخدمين في ذلك الأدوات المضبوطة، وقرروا بقيام الخطاط وزوجته والموظفة بتوزيع العملات المقلدة على عملائهم فضلًا عن استغلال المستخلص الجمركي لطبيعة عمله في الترويج.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 42 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن تسجيل 46 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل 4 حالات لأجانب قادمين من الخارج من جنسيات مختلفة و42 مصريين من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا.

وأوضح أن ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاَ الي تسجيل حالة وفاة جديدة لمصري يبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، توفي بمستشفى العزل.

وأكد أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس هو 256 حالة من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و7حالات وفاة.

ونوه بعدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ الإجراءات الوقائية كافة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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