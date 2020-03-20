ضبط تشكيل عصابي في بورسعيد لاتهامه بتقليد العملات

تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم الجمعة، من ضبط عناصر تشكيل عصابي ببورسعيد، تخصص في تقليد وترويج العملات المحلية والأجنبية.





وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن بورسعيد، قيام 4 أشخاص خطاط وزوجته، مستخلص جمركي، موظفة لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة – مقيمين بدوائر أقسام شرطة الضواحي والشرق وأول الجنوب، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في تقليد العملات الورقية (المحلية، الأجنبية) وترويجها.





وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مسكن الخطاط بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وأمكن ضبطه وتبين إصابته بكسر بالقدم وتم نقله للمستشفى، كما أمكن ضبط باقي المتهمين بمسكنه.

وبتفتيش مسكن الخطاط ضُبط بداخله على (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية "مقلدة" – مبالغ مالية عملة صحيحة - عدد (2) جهاز "لاب توب" - جهازى "إسكانر، طابعة" - كمية من الأحبار ومُثبتات الألوان- مكواة يدوية الصنع.





كما عثر على حافظة بها كمية من الأوراق "معدة للطباعة" - كمية من الأوراق معدة للتصنيع- قطعة بلاستيكية تُستخدم لفرد الأوراق - عدد (2) بكرة - كمية من القصاصات ناتج تقطيع الأوراق المالية وأدوات أخرى).



وبمواجهة المتهمين اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي لتقليد وترويج العملات المحلية والأجنبية مستخدمين في ذلك الأدوات المضبوطة، وقرروا بقيام الخطاط وزوجته والموظفة بتوزيع العملات المقلدة على عملائهم فضلًا عن استغلال المستخلص الجمركي لطبيعة عمله في الترويج.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.